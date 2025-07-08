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麥當勞打工少女遭性侵案再議成功 母討公道

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

一名少女去年墜河身亡，母親上網揭露少女生前在麥當勞打工疑遭性侵，士林地檢署原認罪嫌不足不起訴，家屬聲請再議，高檢署認定偵查不完備，發回續偵，士檢昨再度開庭，傳少女父母調查。

少女父母庭後表示，感謝司法重啟調查，給予時間說明並提出新事證，讓他們看見一絲曙光，希望能為女兒討公道。檢方只表示，案件持續偵辦中。

少女去年十七歲時身亡，母親年底發文，指少女在麥當勞打工時疑遭主管性侵，「一年間被主管拉到監視器視線死角性侵十多次」，少女身心崩潰後，主管還嗆「我富二代你告不贏」。

麥當勞事後認定該「性騷擾」成案，辭退涉案主管，北市府勞動局以麥當勞未提出立即有效糾正或補救措施，依違反性別平等工作法開罰一百萬元。

少女去年二月離職，三月提告遭性侵，警方五月將案件送辦；六月少女上網求職被騙走金融帳戶用來行騙，七月遭假投資詐騙九萬八千元，九月又遭假交友詐騙買遊戲點數一千元。

少女去年十一月四日「去超商購物」後未歸，六日從百齡橋墜河，遺體七日在淡水河岸邊被發現。

少女死亡，詐騙人頭戶案檢方依法不起訴，疑遭性侵部分士檢也認定罪嫌不足。家屬不服，認為證據都交給檢警，也有證人作證，「想不通為何不起訴」，聲請再議，也否認少女曾與主管交往傳言。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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性侵 淡水 麥當勞

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