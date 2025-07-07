麥當勞少女打工疑遭性侵死亡案再調查 家屬：感謝司法給機會

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，士林地檢署原偵結不起訴，經家屬聲請再議，高檢署發回續偵，今約談少女家屬再調查，少女父母作證後表示，感謝司法重啟調查，給予時間說明並交付新事證，讓他們看見一絲曙光，希望能為女兒討公道。

少女父親今早出庭作證後表示，事發後女兒多次嘗試輕生，家人很努力陪伴，但少女最後還是撐不住，墜河離世，全家人都知道她很痛苦，也很難過；此次有機會再向檢方說明女兒的一些遭遇，目前檢方將傳喚一些新證人、調查新事證，若有新的進展，再向大家說明；士檢則表示，案件持續偵查中，尚不便說明案情。

事件源於，17歲少女去年墜河身亡，母親年底悲痛上網發文，揭露少女在麥當勞打工時疑遭主管性侵，絕望輕生，並指稱少女遭涉案主管拉至監視器視線死角加害，「一年間性侵十多次」，少女身心崩潰，對方還嗆「我富二代你告不贏」，曾傳訊反問「要賠多少錢？」

事件曝光引發社會高度關注，麥當勞證實接獲檢舉調查後認定「性騷擾」成案，已辭退涉案主管。

少女去年2月離職，3月報警提告遭性侵，警方5月將案件函送士檢偵辦，少女6月上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月又因假投資詐騙損失9萬8000元，9月遭假交友詐騙損失1000元購買遊戲點數；少女去年11月4日藉故「去超商購物」離家未歸，6日墜河，遺體7日被發現漂浮在淡水河岸邊。

由於少女死亡，其淪為詐團人頭戶部分，依法不起訴；少女疑遭性侵部分，士檢清查後認定罪嫌不足，今年4月偵結不起訴。

但少女家屬不服，認為已將證據交給檢警，還有證人作證，「想不通怎會不起訴」，旋即聲請再議；期間外傳涉案主管主張與少女交往，兩人互動是「合意」，少女家屬否認，並質疑「那對方應該很清楚少女身體特徵，但檢方都不問」。