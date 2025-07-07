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女患者急診心電圖檢查 醫檢師涉手機偷拍胸部遭起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

謝姓醫檢師涉利用心電圖檢查偷拍患者，要求女患者脫衣檢查，並用胸前口袋的iPhone手機偷拍女患者裸露胸部性影像，女患者發現遭偷拍隨即向醫師、護理師反應、報警抓狼。台北地檢署今偵結，依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴謝男。

起訴指出，被害女患者今年5月11日下午身體不適到聯合醫院仁愛院區急診室，經醫師安排照Ｘ光、心電圖檢查，女患者和謝姓醫檢師單獨在心電圖室，依指示解開胸罩、上衣拉起、裸露胸部在外，謝姓醫檢師以胸前口袋的手機後鏡頭偷拍女患者胸部。

檢方指出，心電圖檢查中，女患者發現被偷拍，等檢查完畢隨即向醫師、護理師反應，並報警處理，謝姓醫檢師趁警方到場前刪除偷拍影像，案發8天後檢警搜索謝姓醫檢師，查扣iPhone 15 Pro Max手機犯罪工具，全案偵結，依刑法319條之1無故攝錄他人性影像罪嫌起訴。

謝姓醫檢師涉利用心電圖檢查偷拍女患者，遭依法起訴。示意圖／Ingimage
謝姓醫檢師涉利用心電圖檢查偷拍女患者，遭依法起訴。示意圖／Ingimage

偷拍 患者 醫師

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