女患者急診心電圖檢查 醫檢師涉手機偷拍胸部遭起訴

謝姓醫檢師涉利用心電圖檢查偷拍女患者，要求女患者脫衣檢查，並用胸前口袋的iPhone手機偷拍女患者裸露胸部性影像，女患者發現遭偷拍隨即向醫師、護理師反應、報警抓狼。台北地檢署今偵結，依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴謝男。

起訴指出，被害女患者今年5月11日下午身體不適到聯合醫院仁愛院區急診室，經醫師安排照Ｘ光、心電圖檢查，女患者和謝姓醫檢師單獨在心電圖室，依指示解開胸罩、上衣拉起、裸露胸部在外，謝姓醫檢師以胸前口袋的手機後鏡頭偷拍女患者胸部。