女患者急診心電圖檢查 醫檢師涉手機偷拍胸部遭起訴
謝姓醫檢師涉利用心電圖檢查偷拍女患者，要求女患者脫衣檢查，並用胸前口袋的iPhone手機偷拍女患者裸露胸部性影像，女患者發現遭偷拍隨即向醫師、護理師反應、報警抓狼。台北地檢署今偵結，依無故攝錄他人性影像罪嫌起訴謝男。
起訴指出，被害女患者今年5月11日下午身體不適到聯合醫院仁愛院區急診室，經醫師安排照Ｘ光、心電圖檢查，女患者和謝姓醫檢師單獨在心電圖室，依指示解開胸罩、上衣拉起、裸露胸部在外，謝姓醫檢師以胸前口袋的手機後鏡頭偷拍女患者胸部。
檢方指出，心電圖檢查中，女患者發現被偷拍，等檢查完畢隨即向醫師、護理師反應，並報警處理，謝姓醫檢師趁警方到場前刪除偷拍影像，案發8天後檢警搜索謝姓醫檢師，查扣iPhone 15 Pro Max手機犯罪工具，全案偵結，依刑法319條之1無故攝錄他人性影像罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言