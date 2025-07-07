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麥當勞少女打工疑遭性侵墜河亡 疑現新證據士林地檢再度調查

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市17歲少女去年墜河身亡，母親上網揭露少女在麥當勞打工時疑遭主管性侵，士林地檢署今年4月偵結不起訴，家屬聲請再議，高檢署清查後認定偵查不完備，5月將案件發回續偵，士檢今早再度開庭調查、再次約談少女家屬。

全案源於，少女母親去年底上網發文，指少女在麥當勞打工，1年間遭主管拉到監視器死角性侵十多次，少女身心崩潰，對方嗆「我富二代你告不贏」，曾傳訊反問「要賠多少錢？」麥當勞調查認定「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年2月離職，3月報警提告遭性侵，警方去年5月將案件函送士林地檢署；少女去年6月上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月又因假投資詐騙損失9萬8000元，9月遇假交友詐騙，花1000元購買遊戲點數。

去年11月4日少女離家未返，6日墜河，隔日被發現遺體，少女母親接獲惡耗情緒崩潰，持續在社群平台上發文，貼出少女「最後身影」，請求社會各界及司法協助討公道。

事件引發外界關注，士檢除向麥當勞調取資料及影像，今年1月約談少女家屬釐清案情，全案4月偵結，檢察官認定罪嫌不足，不起訴處分，但未說明理由；少女淪為詐團人頭戶部分，因少女已死亡，也依法不起訴。

檢方不起訴後，外傳涉案主管主張與少女互動是「合意」，再度引起家屬不滿，接獲處分書後在律師團協助下聲請再議，針對檢方認定罪嫌不足部分，表示「對方怎麼可能在會被看見的時候犯罪？」，且被告主張與少女交往，兩人發生關係是合意的，「那對方一定很清楚我女兒身體特徵，檢察官卻都不問」。

由於事件引起廣大民眾關注，有許多民眾上網留言表達看法，其中部分民眾認為對涉案主管的指控缺乏證據，也有民眾認為整件事情「越想越不對勁」，少女家屬承受巨大壓力，今年五月得知高檢署發回續偵時，少女父親更悲痛落淚，哭訴女兒才是被害人，為何還遭受質疑，「高檢署的見解讓我們對司法看見一絲曙光，這次請還給我女兒公道。」

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士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

主管 性侵 母親 麥當勞

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