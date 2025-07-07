偷拍女病患性影像 北市聯醫仁愛院區醫檢師遭訴

台北市聯合醫院仁愛院區謝姓醫檢師今年5月間幫女病患做心電圖檢查時，涉嫌以手機偷拍被害人裸露的胸部。示意圖／Ingimage 台北市聯合醫院仁愛院區謝姓醫檢師今年5月間幫女病患做心電圖檢查時，涉嫌以手機偷拍被害人裸露的胸部。台北地檢署今天偵查終結，依刑法無故攝錄他人性影像罪嫌起訴謝男。

檢警調查，被害女子於因身體不舒服，今年5月11日凌晨到北市聯醫仁愛院區就醫，急診室醫生排定照X光與做心電圖檢查後，由謝男單獨1人在心電圖室為女病患檢測心電圖。

由於檢測時病患須解開胸罩、上衣拉起、裸露胸部在外，謝男認為有機可乘，因此將手機內建錄影功能打開後，放在上衣口袋、後鏡頭朝外面向女病患的方式，偷拍對方胸部。女病患發現後隨即向醫師及護理師反映並報警處理。

北檢今天偵查終結，依刑法第319條之1無故攝錄他人性影像罪嫌起訴謝男。

北市聯醫於事發時發表新聞稿指出，仁愛院區說明，案發第一時間已報警處理，將這名醫檢師調離現職，誠摯向當事人表達歉意，並展開人事評議程序，經查證屬實，依規定予以記過停職處分。

仁愛院區補充，心電圖檢查作業原則上由醫事檢驗師執行病患的檢查；但若因急診緊急情況、特殊時段或無女性人員當班等不可避免情形，而由男性醫檢師執行時，應有女性人員或病患親友陪同進入檢查室，方可進行。

此外，仁愛院區也說，已明訂檢查過程中嚴禁攜入手機或其他具備錄影功能的裝置，所有可錄影器材一律應置放在拉簾區域外，以確保病人隱私安全。