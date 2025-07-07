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港男疑前年台北夜店強制猥褻、4女衣服留有精液 再入境被捕起訴
台灣傳媒近日報導，一名從香港入境的35歲本港男子4月底抵達台灣時在機場被捕，他涉嫌前年6月於台北一間夜店強制猥褻4名大學生，包括以生殖器磨蹭及將精液射在她們的衣服上。
他案發後離開台灣並被當地警方通緝，今年再入境時被捕，其DNA與4名女子衣服上的精液吻合，台灣地檢署起訴他強制猥褻等4罪並限制出境。《香港01》正向入境處查詢有否收到相關港人求助。
前年台北夜店消遣 疑於舞池對4女子有不雅行為
據台灣傳媒報導，該名35歲曹姓男子在香港一家知名的商業公司任職。2023年4月1日，他在台北信義區夜店RUFF NIGHTCLUB消遣，期間靠近4名在舞池的女大學生。報導稱該男子故意觸碰4人臀部，並懷疑用生殖器觸碰她們，最後射精在4人衣服上。
夜店入場記錄助證男子身份
4名大學生之後發現衣服沾到黏稠的東西，起初以為是飲料，到廁所清洗時才懷疑是精液。4人向夜店的保全員反映，並憶起跳舞時有一名男子靠近。當4人重返舞池時，拿出手機拍下靠近他們的男子。
夜店規定所有入場人士必須提供證件及肖像照供保全人員核實身份，該店翻查檔案及與相片比對，確認相中人是姓曹的香港男子，於是報警。
男子DNA與衣服上的精液吻合
經警方鑑定後，確認4名女子衣服上的液體是精液，且出自同一名男性。不過男子已經離境，台北地檢署只能發佈通緝令。
到今年4月29日，該男子再到台灣旅遊，他拿著行李剛下飛機就被警方逮捕，及後他的DNA鑑定結果證明與4名女子衣服上的精液吻合，台北地檢署檢察官依台灣《刑法》強制猥褻等共4罪起訴。
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文章授權轉載自《香港01》
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