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港男疑前年台北夜店強制猥褻、4女衣服留有精液 再入境被捕起訴

香港01／ 撰文：林子慰

台灣傳媒近日報導，一名從香港入境的35歲本港男子4月底抵達台灣時在機場被捕，他涉嫌前年6月於台北一間夜店強制猥褻4名大學生，包括以生殖器磨蹭及將精液射在她們的衣服上。

有港人涉嫌2023年於台灣夜店RUFF NIGHTCLUB強制猥褻4名女子，今年再入境台灣時被捕。 示意圖／ingimage
有港人涉嫌2023年於台灣夜店RUFF NIGHTCLUB強制猥褻4名女子，今年再入境台灣時被捕。 示意圖／ingimage

他案發後離開台灣並被當地警方通緝，今年再入境時被捕，其DNA與4名女子衣服上的精液吻合，台灣地檢署起訴他強制猥褻等4罪並限制出境。《香港01》正向入境處查詢有否收到相關港人求助。

前年台北夜店消遣 疑於舞池對4女子有不雅行為

據台灣傳媒報導，該名35歲曹姓男子在香港一家知名的商業公司任職。2023年4月1日，他在台北信義區夜店RUFF NIGHTCLUB消遣，期間靠近4名在舞池的女大學生。報導稱該男子故意觸碰4人臀部，並懷疑用生殖器觸碰她們，最後射精在4人衣服上。

夜店入場記錄助證男子身份

4名大學生之後發現衣服沾到黏稠的東西，起初以為是飲料，到廁所清洗時才懷疑是精液。4人向夜店的保全員反映，並憶起跳舞時有一名男子靠近。當4人重返舞池時，拿出手機拍下靠近他們的男子。

夜店規定所有入場人士必須提供證件及肖像照供保全人員核實身份，該店翻查檔案及與相片比對，確認相中人是姓曹的香港男子，於是報警。

男子DNA與衣服上的精液吻合

經警方鑑定後，確認4名女子衣服上的液體是精液，且出自同一名男性。不過男子已經離境，台北地檢署只能發佈通緝令。

到今年4月29日，該男子再到台灣旅遊，他拿著行李剛下飛機就被警方逮捕，及後他的DNA鑑定結果證明與4名女子衣服上的精液吻合，台北地檢署檢察官依台灣《刑法》強制猥褻等共4罪起訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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