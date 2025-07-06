養生館做半套性交易還經營社群 負責人辯「個人行為」…妨害風化判3月

47歲王姓男子在台南市北區經營按摩養生館，主打中式、泰式按摩推拿服務，卻私下讓店內小姐與男客從事半套性交易，還在社群媒體成立社團，並以通訊軟體經營官方平台，讓客人可在網路預約挑選小姐；警方今年3月搜索破獲，台南地院將王依妨害風化罪判刑3月。

判決書引用起訴書指出，王姓男子是台南市北區一間按摩養生館實際負責人，王容留、媒介成年女子與不特定男客為猥褻行為，還經營社群媒體社團攬客，現場由黃姓櫃台人員安排店內杜姓、黎姓女子與潘姓、郭姓男客從事半套性交易，今年3月4日傍晚5時許，當場被轄區警方查獲。

警方調查，半套性交易費用為50分鐘收費1500元，店內抽取600元，小姐抽取900元，王姓男子則每月發放薪資給黃姓櫃台人員；檢方偵訊時，王矢口否認犯行，辯稱是小姐個人行為。但檢察官依據相關證人供述，認定王涉嫌妨害風化犯行明確，依法起訴，聲請簡易判決處刑。

法院審酌，王不思正當經營養生館賺取金錢，僅為圖私利，即媒介、容留女子與他人為猥褻行為牟利，所為敗壞社會善良風氣，助長歪風淫行；考量王犯後態度；犯罪動機、手段等，將他判刑3月，警方搜索時所查扣現金12000元、監視器主機、螢幕、鏡頭等均沒收。