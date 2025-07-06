她凌晨台南車站前搭小黃 怒告運將問：在做色情按摩

吳姓計程車司機凌晨在台南火車站載到女乘客，聽到對方要去按摩，遭女子報警提告表情猥瑣詢問「找男的按摩比較舒服還是女的」、「是不是要找色情按摩」，在女子下車時更暗指她「在做色情按摩」；社會局將吳裁罰1萬元，吳不服提告，法院駁回。

判決書指出，吳姓計程車司機2023年8月初凌晨0時在台南火車站載到一名女乘客，聽到女乘客要去按摩，吳詢問「你要找男的按摩師喔？」女子感覺不舒服、被性騷擾，不滿回應「當然是女的，找男的是他要付我錢」，接下來吳竟再問「是不是要找色情按摩」。

女子感覺吳姓司機表情猥瑣，接著吳又再輕佻指女子「在做色情按摩」，女子更覺嚴重遭到冒犯；當女子下車付錢，吳的手還二度碰到她的手，女子認為根本都可以避免碰觸，下車後立即向台南市警第二分局北門派出所提出性騷擾告訴。

警方通知吳姓司機，吳卻未到場配合調查及陳述意見，加上有監視器錄影畫面等證據，認定吳確有言詞騷擾及觸碰其手部等性騷擾行為，發文通知兩造當事人調查結果及救濟制度；吳在法定救濟期間內未提出再申訴，社會局依台南市性騷擾防治委員會審議結果裁罰1萬元。

吳姓司機不服，提起訴願遭駁回，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟指出，女子當時自己坐在前座，一上車就指定中西區一間舒壓按摩會館，按摩就是全身被摸，不然要怎麼按摩？他僅是跟女子聊天，按摩感覺怎樣，男服務生還是女服務生比較好。

吳認為，女子在聊天過程中並沒有感覺不舒服，他沒必要性騷擾；而且訴願機關沒有通知兩造當事人到訴願委員會參加訴願，釐清是誰先騷擾誰，僅單方面做決定，此決定凌駕法律之上，自行定罪，裁處書也沒有寫明理由。他認為程序有瑕疵，請求撤銷裁罰及要求國賠50萬元。

社會局指出，審酌性騷擾事件常發生在隱密處或短暫瞬間、直接證據取捨具有相當難度，然仍可透過被害人陳述或其他間接證據綜合判斷，女子清楚具體描述事件發生時間、地點及經過，指述司機性騷擾情節應非屬虛妄，認定吳確有性騷擾等行為。

法院審理時，吳出庭陳述「我有問她是男的按摩比較舒服還是女的」，法官問「下車前你還有指她從事色情按摩的話，有無這樣說」，吳回答「沒有，我不記得當初有沒有這樣說」、「若有這樣說也是在詢問她，我跟她說你要去按摩不就是按摩師，在做按摩師」等。