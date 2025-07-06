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懷疑員工宿舍被入侵 竹科女工程師偷拍室友給男友觀看遭判刑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

竹科一名李姓女工程師懷疑員工宿舍房間遭不明人士入侵，為監看房內狀況，李女竟不顧另名女室友的隱私在房間私裝監視器，並將畫面提供給男友觀看，時間長達一個多月，最後因李女男友的室友發現有異，告知李女的室友，全案才曝光；新竹地院審理終結，將李姓情侶共兩人各依妨害秘密罪判刑三月。

法官調查，李女與李男為一間科技公司同事及男女朋友（2人於今年5月20日結婚），李女去年3月底起與同事黃女同住在新竹市員工宿舍房間。

但是，李女懷疑員工宿舍房間遭人入侵，為監看房內狀況，明知黃女在房間內有更換衣服、洗澡出入時可能僅穿著內衣褲及其他隱私活動情形，仍未事先告知黃女並取得同意，李女於去年7月間至9月初，將能觀看員工宿舍房間監視器畫面的平板電腦交由男友李男觀看，由李男每日晚上10點半至晚上11點半以李女交付的平板電腦，觀看員工宿舍房間內包含黃女非公開活動在內畫面。

不過，李男的行為卻被室友察覺有異，最後詢問李女室友黃女後，二人偷拍情事才爆發，黃女向警方報案，檢方起訴。

法官認，被告李女與李男均屬智識成熟成年人，僅因員工宿舍房間監視畫面有異狀，即以此方式窺視他人非公開活動，對黃女隱私權造成莫大侵害，所為不該，並考量李姓情侶兩人否認犯行，且均未與黃女達成和（調）解或取得其諒解等犯後態度，審酌將兩人各依無故利用設備窺視他人非公開活動罪判刑3月，易科罰金9萬元。

竹科一名李姓女工程師懷疑員工宿舍房間遭不明人士入侵，為監看房內狀況，李女竟不固另名女室友的隱私在房間裝監視器，並將畫面提供給男友觀看，時間長達一個多月，兩人遭新竹地院各依妨害秘密罪判刑三月。示意圖／ingimage
竹科一名李姓女工程師懷疑員工宿舍房間遭不明人士入侵，為監看房內狀況，李女竟不固另名女室友的隱私在房間裝監視器，並將畫面提供給男友觀看，時間長達一個多月，兩人遭新竹地院各依妨害秘密罪判刑三月。示意圖／ingimage

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