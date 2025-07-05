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房仲男「框」酒店公關小姐出場硬上 強制性交判刑4年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市從事房仲業陳姓已婚男子2年前在台北市1間酒店「框」公關小姐出場帶返家，不顧小姐無性交易意願硬上性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪判刑4年，可上訴。

判決指出，已婚的陳姓男子2023年8月8日父親節凌晨與友人前往台北市松山松1間高級便服酒店消費，點檯「框」1名酒店公關小姐陪酒，當天清晨6時要求公關小姐及酒店代駕司機送其返回新北市住處，清晨7時許抵達陳男住處樓下，因陳男堅持公關小姐扶上樓，公關小組只好禮貌性表示可送至1樓電梯口，並要求代駕司機在樓下大門口等候一起離開。

豈料電梯門一打開，陳男強行將人拉進電梯帶上樓，進屋後再以體型優勢站在陽台擋住去路，不顧公關小姐出言拒絕及打電話向公關行政人員求救，仍強行拉進臥室性侵得逞。受害公關小姐離開後立即向公司哭訴，當天上午由酒店人員陪同前往醫院驗傷後至警局提告。

「他帶我回他家。」酒店行政人員出庭作證表示，當天上午7時14分接到受害公關小姐求助電話，人還沒進陳男家裡，她說「不行，只能送門口，不能進去家裡。」7時18分再度通話時，人已經在陳男家裡，還說陳擋在陽台不讓她離開，酒店行政人員要她趕快找機會離開，但自7時20分起至7時39分間，共撥打高達26通電話均無人接聽，代駕司機也有聯繫酒店行政人員並說，陳男走到電梯門口之後，就把人拉進電梯裡，因不清楚人被帶至幾樓便不敢亂報警。

陳男辯稱雙方為合意性交，因性交後被索取性交易費用，因不願給付才遭酒店小姐挾怨報復。法官認為陳男犯後始終否認犯行，且態度惡劣，迄今未與受害人達成調解，日前依強制性交罪判刑4年，仍可上訴。

新北市從事房仲業陳姓男子2年前「框」酒店公關小姐出場硬上，新北地院日前依強制性交罪判刑4年。示意圖／Ingimage
新北市從事房仲業陳姓男子2年前「框」酒店公關小姐出場硬上，新北地院日前依強制性交罪判刑4年。示意圖／Ingimage

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