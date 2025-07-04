獨／竹東分局警紀敗壞連環爆 色警竟上班時間到護膚店消費被逮

新竹縣竹東警分局近來風紀問題連環爆，繼轄內某派出所所長遭質疑涉貪汙案後，近日又傳出有警員於上班時間現身竹北轄區護膚房，讓人質疑分局內部警紀敗壞。竹東警分局強調，本案若屬實將依規查處、從重議處，予以記過以上處分、並予以調職列入重點考核人員，絕不寬貸。

有基層爆料，最近竹東警分局收到警政署公文，內容指出竹東分局某警員在應執勤時段，竟出現在竹北市區的風紀場所，疑似消費或涉足不當行為，遭自己人查獲。

基層指出，不過當時因尚未發現其警職身份，但有輸入Mpolie掌上型電腦登抄資料，直到警政署回溯偵查資料時，才發現該名警員資料曾被輸入為個資偵查對象，回溯足跡後，赫然發現其違紀行徑竟發生於上班時間，且還涉足風紀場所。

基層表示，萬華警分局今年3月才爆出替分局長開車的黃姓警員，前往北市某家曾遭查獲的半套店消費，剛好碰上警方臨檢，最終被記過1次，提列教育輔導對象，並追究警備隊隊長考監責任。竹東分局爆發色警上班到按摩店消費，基層也點名「分局長吳學安難辭其咎」。

基層痛批，竹東分局近2周內連續爆出警紀事件，某派出所所長才因疑似收受轄內環保土方業者錢財被偵辦，如今又有同事在上班時間涉足風紀場所，不僅對基層警員士氣造成衝擊，更嚴重損害警察形象，「從疑似貪汙案件到上班泡護膚房，員警職責本在淨化治安，卻利用上班時間買春，導致警察執法形象染黃，民眾怎麼還能相信警察執法公正性？」