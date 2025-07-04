獨／竹東分局警紀敗壞連環爆 色警竟上班時間到護膚店消費被逮
新竹縣竹東警分局近來風紀問題連環爆，繼轄內某派出所所長遭質疑涉貪汙案後，近日又傳出有警員於上班時間現身竹北轄區護膚房，讓人質疑分局內部警紀敗壞。竹東警分局強調，本案若屬實將依規查處、從重議處，予以記過以上處分、並予以調職列入重點考核人員，絕不寬貸。
有基層爆料，最近竹東警分局收到警政署公文，內容指出竹東分局某警員在應執勤時段，竟出現在竹北市區的風紀場所，疑似消費或涉足不當行為，遭自己人查獲。
基層指出，不過當時因尚未發現其警職身份，但有輸入Mpolie掌上型電腦登抄資料，直到警政署回溯偵查資料時，才發現該名警員資料曾被輸入為個資偵查對象，回溯足跡後，赫然發現其違紀行徑竟發生於上班時間，且還涉足風紀場所。
基層表示，萬華警分局今年3月才爆出替分局長開車的黃姓警員，前往北市某家曾遭查獲的半套店消費，剛好碰上警方臨檢，最終被記過1次，提列教育輔導對象，並追究警備隊隊長考監責任。竹東分局爆發色警上班到按摩店消費，基層也點名「分局長吳學安難辭其咎」。
基層痛批，竹東分局近2周內連續爆出警紀事件，某派出所所長才因疑似收受轄內環保土方業者錢財被偵辦，如今又有同事在上班時間涉足風紀場所，不僅對基層警員士氣造成衝擊，更嚴重損害警察形象，「從疑似貪汙案件到上班泡護膚房，員警職責本在淨化治安，卻利用上班時間買春，導致警察執法形象染黃，民眾怎麼還能相信警察執法公正性？」
對此竹東警分局表示，有關員警疑似涉足不妥當場所一案，經竹東分局配合警察局督察科查處，初步調查該員警利用上班時段及中午午休時間至不妥當場所按摩消費，遭臨檢盤查，事後經業務稽核有相關紀錄，本案將依規查處，如調查屬實，依端正警察風紀實施規定等相關規定，將從重議處，予以記過以上處分、並予以調職列入重點考核人員，絕不寬貸，同時追究主管監督不周之責。
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