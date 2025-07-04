台大骨科名醫熊抱強吻女助理辯「愛的抱抱」 確定有罪但免入獄

台大醫院骨科醫師王至弘4年前邀請藥廠派駐醫院的女研究助理到辦公室，強抱、親吻還捏屁股，女方提告，一審依強制猥褻罪判王8月徒刑，二審認為王「不會再犯」而宣告緩刑3年，案件上訴，最高法院駁回上訴而定讞。

王至弘為台大醫院醫師，曾擔任骨科部主任，被害女子是藥廠派駐台大醫院研究助理，與王有業務往來。2021年10月21日傍晚5時許，王以贈送禮品為由，邀被害人到辦公室，對方要離開時，王突然以身體靠近她，強制猥褻。

女研究助理說，一開始王詢問她家庭狀況、住哪裡，她覺得很奇怪想離去，王卻說「來抱一下」，她一回頭，王就撲過來抱，王還因她背了一個後背包，大喊「為什麼要背那麼大一個背包？趕快把背包拿下來」。她覺得害怕，王卻摘下她的口罩親吻，還把她勒得很緊，摸背、捏屁股，「覺得很惡心」。

王至弘承認和被害人見面，輕拍右肩及上背、有類似打氣的「愛的抱抱」，否認強制猥褻，且事後女方還和他共乘電梯，期間未向其他人求救。王質疑對方3個月後才向台大申訴性騷擾，有違常情，且他因「椎間盤突出」無法強制猥褻。

一審認為王至弘為私欲而強制猥褻，不尊重他人性自主權，雙方未能達成和解，判8月徒刑。王上訴，二審認為一審判決無違誤，但考量王沒有前科，又長期擔任台大骨科主治醫師，且為台大醫學院專任教授，「歷年門診及手術總人數很多」，被害人損害可透過民事訴訟求償，相信王不會再犯，給予緩刑。