聽新聞
0:00 / 0:00

鄭文芳棄保潛逃 台大院長：醫界之恥

聯合報／ 記者林孟潔林琮恩／台北報導

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵三名藥廠女業務，被依加重強制猥褻、加重強制性交未遂等罪嫌起訴；鄭未遵期到法院開庭且拘提未果，台北地方法院認定他已經逃逸，六月九日裁定沒入四十萬元保證金，並發布通緝。

鄭棄保潛逃，傳出已出境離台；台大醫院院長吳明賢昨批鄭不敢面對法律究責，不論作為醫師、老師，都是最壞示範，「簡直是台大之恥、醫界之恥」，愧對台大體系及國家社會栽培。

台北地院指出，鄭文芳涉及妨害性自主案件，被台北地檢署指定保證金四十萬元，去年四月八日繳納保證金後獲釋放，但法院今年三月廿五日開庭行準備程序，鄭未遵期到庭，依法拘提未獲，具保人也未能督促鄭到案，足以認定鄭已逃匿。

立委范雲與三名女業務去年開記者會指控鄭，今年台大欲審酌鄭的復聘案，范雲和三名女業務再開記者會，指因業務往來和鄭單獨到居酒屋用餐，離席再回座喝酒後失去意識，醒來全裸在摩鐵，若台大繼續聘用鄭當教師，如何保障學生權益。

檢方起訴指出，第一名女業務二○二○年間在醫院實驗室遭下藥帶往摩鐵，她醒來而未遂；二○二一年第二名女業務在餐廳被下藥當場遭強制猥褻；第三名女業務二○二一年被下藥帶往飯店，中途醒來逃離而未遂。

吳明賢昨出席台大醫院大腸癌研究發表記者會，他說鄭已不是台大醫院員工，事發後也受台大醫院懲處；鄭有膽量做壞事，卻沒膽量接受處罰，面對事件不該以這種態度處理，不論鄭是否已出境，跑到那裡，都會一輩子帶著罪疚。

婦產科 性侵

延伸閱讀

前台大名醫涉下藥性侵女業務 白委轟台大院長只演切割秀：應道歉

台大前婦產名醫性侵女業務棄保潛逃 院長吳明賢斥：醫界之恥

台大婦科名醫「性侵3女業務」沒來開庭 法院沒入40萬保證金

謝謝你留下來陪我／林芳郁當年迪斯耐題 險問倒吳明賢

相關新聞

鄭文芳棄保潛逃 台大院長：醫界之恥

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵三名藥廠女業務，被依加重強制猥褻、加重強制性交未遂等罪嫌起訴；鄭未遵期到法院開庭且...

前台大名醫涉下藥性侵女業務 白委轟台大院長只演切割秀：應道歉

台大醫院前婦產部主治醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵藥廠女業務，檢方令交保40萬元，他卻棄保潛逃，傳已出境。台大醫院院長吳明賢今天...

懷疑宿舍被入侵！竹科女工程師裝監視器「讓男友窺看女室友」 2人遭判刑

竹科工程師李女懷疑員工宿舍遭人入侵，竟不顧女室友隱私而在房間裝監視器，並將畫面交由李姓男友觀看，時間長達1個多月，還可看...

影／高雄護膚店半百婦學生服和全裸男客性交易 警衝入做一半超尷尬

高市七賢二路有「土地公大樓」之稱的某護膚店，以工程師到店消費「女服務生有粉嫩小頭，水蛇腰及撕裂叫聲」的交易文攬客，警方昨...

39歲郵差成偷拍狼70多人受害今遭開除 中華郵政：性犯罪零容忍

高雄市一名已婚的39歲陳姓郵差，透過交友軟體搭訕多名女子交往，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，受害者逾70人，...

岳母、小姨都受害！39歲郵差涉偷拍逾70人 中華郵政嚴懲開除

1名陳姓郵差有性犯罪前科及因偷拍涉刑事犯罪等情事，中華郵政今天指出，召開考成委員會後決議，解除這名郵差勞動契約

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。