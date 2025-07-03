鄭文芳棄保潛逃 台大院長：醫界之恥

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵三名藥廠女業務，被依加重強制猥褻、加重強制性交未遂等罪嫌起訴；鄭未遵期到法院開庭且拘提未果，台北地方法院認定他已經逃逸，六月九日裁定沒入四十萬元保證金，並發布通緝。

鄭棄保潛逃，傳出已出境離台；台大醫院院長吳明賢昨批鄭不敢面對法律究責，不論作為醫師、老師，都是最壞示範，「簡直是台大之恥、醫界之恥」，愧對台大體系及國家社會栽培。

台北地院指出，鄭文芳涉及妨害性自主案件，被台北地檢署指定保證金四十萬元，去年四月八日繳納保證金後獲釋放，但法院今年三月廿五日開庭行準備程序，鄭未遵期到庭，依法拘提未獲，具保人也未能督促鄭到案，足以認定鄭已逃匿。

立委范雲與三名女業務去年開記者會指控鄭，今年台大欲審酌鄭的復聘案，范雲和三名女業務再開記者會，指因業務往來和鄭單獨到居酒屋用餐，離席再回座喝酒後失去意識，醒來全裸在摩鐵，若台大繼續聘用鄭當教師，如何保障學生權益。

檢方起訴指出，第一名女業務二○二○年間在醫院實驗室遭下藥帶往摩鐵，她醒來而未遂；二○二一年第二名女業務在餐廳被下藥當場遭強制猥褻；第三名女業務二○二一年被下藥帶往飯店，中途醒來逃離而未遂。

吳明賢昨出席台大醫院大腸癌研究發表記者會，他說鄭已不是台大醫院員工，事發後也受台大醫院懲處；鄭有膽量做壞事，卻沒膽量接受處罰，面對事件不該以這種態度處理，不論鄭是否已出境，跑到那裡，都會一輩子帶著罪疚。