前台大名醫涉下藥性侵女業務 白委轟台大院長只演切割秀：應道歉

圖為台大新院區外觀。聯合報系資料照

台大醫院前婦產部主治醫師鄭文芳涉嫌下藥性侵藥廠女業務，檢方令交保40萬元，他卻棄保潛逃，傳已出境。台大醫院院長吳明賢今天說了重話，稱鄭文芳是「台大之恥，也是台灣醫界之恥」。不過，立委陳昭姿稍早在臉書發文表示，比起「作秀式譴責」，吳明賢身為台大醫院院長，應代表台大醫院向社會正式道歉。

陳昭姿表示，身為台大醫院院長，吳明賢最該做的，是代表台大醫院向社會道歉，並承認這是一項體制長期失靈的結果，承認多年以來，台大醫院監督、管理與處理性平問題上不夠嚴謹、不夠負責，而非在媒體前上演「我很震驚、我很生氣」的切割秀，好像「只要把責任丟給已逃亡的人，就能自我洗白。」

「吳院長真要說台大之恥，應該先從自身檢討。」陳昭姿表示，吳明賢應先從出事就撇清責任、切割下屬文化開始做起，真正的勇氣，不是作秀式譴責，而是有誠意面對自己掌握的機構裡，長年容忍權勢壓迫、冷漠放任的病灶。

吳明賢今天上午出席台大醫院大腸癌研究發表記者會，會後主動向媒體表達立場。他說，鄭醫師已不是台大醫院員工，且已受台大醫院懲處，鄭醫師簡直是台大之恥，也是台灣醫界之恥，做錯事就該接受法律咎責，不敢面對法律，作為醫師、老師，都是最壞示範，辜負台大及國家社會的栽培，而不論跑到哪裡，一輩子都會帶著罪疚，俗話說「知恥近乎勇」，有膽量做壞事，沒膽量接受處罰，是最壞示範。

檢方起訴書指出，鄭文芳企圖性侵的第一名女業務，是在2020年間在醫院實驗室遭下藥被帶往摩鐵，因她醒來而未遂；2021年第2名女業務在餐廳被下藥後當場遭強制猥褻；第3名女業務2021年被下藥後帶往飯店，幸好中途醒來逃離而未遂。

但鄭文芳否認犯行，供稱是女業務因拿不到業績才指控性侵，台北地檢署偵結認定鄭文芳利用與女業務單獨用餐時，以不明藥劑摻入被害人喝的紅酒，再伸狼爪，觸犯加重強制性交未遂2罪、加重強制猥褻1罪，依法起訴。