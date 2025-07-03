防受害兒少二次傷害 內政部擬推性影像鑑識資料庫新制

內政部3日在部務會報上通過「兒童及少年被害人性影像數位鑑識資料庫管理使用辦法」草案，透過比對影像雜湊值方式，協助偵辦兒少性剝削案件，避免被害人重複陳述，降低二次傷害，並保障隱私。部長劉世芳表示，兒少性剝削不僅侵害個人權益，也衝擊社會道德底線，政府將持續推動相關修法，打造有利兒少健康成長的環境。

內政部說明，該草案依據去年8月7日公布的《兒童及少年性剝削防制條例》修正條文授權訂定，並參照《兒童權利公約》第25號一般性意見第45點，針對偵查與司法程序中可能造成的再度傷害，提供明確規範。未來警方偵辦案件時，將運用數位鑑識資料庫對查獲的性影像進行雜湊值運算與比對，確認是否與先前案件為同一影像，但不會儲存實體影像檔案，以防範資安風險。