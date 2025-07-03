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懷疑宿舍被入侵！竹科女工程師裝監視器「讓男友窺看女室友」 2人遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

竹科工程師李女懷疑員工宿舍遭人入侵，竟不顧女室友隱私而在房間監視器，並將畫面交由李姓男友觀看，時間長達1個多月，還可看到李女的黃姓室友房內更衣等隱私畫面，直到李男的同住室友發現並告知黃女，全案才爆發，新竹地院依妨害秘密罪將這對工程師判刑3月，全案可上訴。

判決書指出，李女和男友是科技公司同事並交往，李女從去年3月底起與女同事黃女同住新竹市某員工宿舍。因懷疑宿舍遭人入侵，明知黃女在房間內有有更換衣服、洗澡出入時可能僅穿著內衣褲等，未經黃女同意，將能觀看宿舍房內監視器畫面的平板電腦交給李姓男友。

從去年7月至9月初期間，李男每日晚上10點30分許至晚上11點30分，以李女交付的平板電腦，觀看員工宿舍房間內包含黃女非公開活動在內畫面。經李男室友察覺有異並詢問黃女後，二人偷拍情事才爆發，黃隨後向警方報案。

法官審酌二人均屬智識成熟的成年人，僅因員工宿舍房間監視畫面有異狀，即以此方式窺視他人非公開之活動，對告訴人隱私權造成莫大侵害，所為實屬不該；並考量被告2人否認犯行，且均未與告訴人達成和解或取得其諒解的犯後態度，均依無故利用設備窺視他人非公開活動罪判刑3月，全案可上訴。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

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