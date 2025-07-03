快訊

台中豐原1家5口陳屍家中 鄰居：當鋪牽走2機車在地上留電話

標1年拿2年！黃國昌控政府圖利特定媒體 6年狂撈1.3億公帑

牛埔幫齊惠生之後「牛財」也離世 勢力版圖是否改寫？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄護膚店半百婦學生服和全裸男客性交易 警衝入做一半超尷尬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市七賢二路有「土地公大樓」之稱的某護膚店，以工程師到店消費「女服務生有粉嫩小頭，水蛇腰及撕裂叫聲」的交易文攬客，警方昨凌晨搜索，當場逮獲2名持觀光簽證來台賣淫的泰籍女郎，其中一女身穿高中服和男客全裸交易，另查獲2名負責人及員工和3名女服務生。

新興警分局指出，日前有民眾檢舉位於七賢二路某大樓的護膚店暗中從事賣羊頭掛狗肉的色情交易，該店以一名工程師的消費心得行銷文攬客，文中指女服務生以雙手挑逗蛋蛋，洗澡也很到位，有飽滿的身材及粉嫩的小頭，水蛇腰，可愛的臉蛋，撕裂的叫聲，回客率高達95%，行銷文並搭配有號碼的爆乳女郎照片供顧客點名挑選。

警方查證屬實，昨凌晨1時許先由專案人員先行喬裝入內，後續支援警力會同移民署高雄專勤隊在該店查獲現場負責人林姓女子（52歲）、員工李姓女子（54歲），以及2名從事觀光簽證來台的泰國籍伊女（31歲）、達女（30歲），另有台灣籍的丁姓女子（23歲）、陳姓女子（27歲）以及蔡姓女子（55歲）等3名女服務生，以及男客簡姓男子（52歲），並查扣不法所得及帳冊。

其中55歲的蔡女身穿高中生制服和簡男以1800元從事性交易，警方衝入包廂內時，兩人全裸上陣，見警方表情超尷尬。

警方將8人全數帶回，現場負責人林女與員工李女因以每次媒介半套性交易新1800元，並從中抽取900元藉此牟利，警詢後被依妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。　

另女服務生與男客等6人全依社會秩序維護法80條移送裁處，其中2名泰籍女子均為觀光簽證入境，尚無逾期居留情形，後續依簽證事實與實際來台事由不符移交移民署高雄市專勤隊。

高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，以爆乳女服務生的照片攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，以爆乳女服務生的照片攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店，以工程師到店消費「女服務生有粉嫩小頭，水蛇腰及撕裂叫聲」的交易文攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店，以工程師到店消費「女服務生有粉嫩小頭，水蛇腰及撕裂叫聲」的交易文攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，警方當場查獲女服務生全裸和男客性交易。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，警方當場查獲女服務生全裸和男客性交易。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，警方昨晨搜索當場查獲男女星交易。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，警方昨晨搜索當場查獲男女星交易。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，以爆乳女服務生的照片攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，以爆乳女服務生的照片攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，以爆乳女服務生的照片攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，以爆乳女服務生的照片攬客。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，警方昨晨搜索當場查獲男女星交易；帶回８人。記者石秀華／翻攝
高市七賢二路某大樓的護膚店暗中從事色情交易，警方昨晨搜索當場查獲男女星交易；帶回８人。記者石秀華／翻攝

移民署 簽證 觀光簽

延伸閱讀

周鶴年私會明日花綺羅捲性交易風波 警方調查「證據不足」難以立案

北高雄交通升級 翠華路拓寬強化半導體運輸動能

高雄演唱會經濟國際肯定 市府赴英國高峰會分享成功

高雄撒釘慣犯危害道安 公共危險罪一審判4個月

相關新聞

影／高雄護膚店半百婦學生服和全裸男客性交易 警衝入做一半超尷尬

高市七賢二路有「土地公大樓」之稱的某護膚店，以工程師到店消費「女服務生有粉嫩小頭，水蛇腰及撕裂叫聲」的交易文攬客，警方昨...

39歲郵差成偷拍狼70多人受害今遭開除 中華郵政：性犯罪零容忍

高雄市一名已婚的39歲陳姓郵差，透過交友軟體搭訕多名女子交往，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，受害者逾70人，...

岳母、小姨都受害！39歲郵差涉偷拍逾70人 中華郵政嚴懲開除

1名陳姓郵差有性犯罪前科及因偷拍涉刑事犯罪等情事，中華郵政今天指出，召開考成委員會後決議，解除這名郵差勞動契約

妻子產後拒愛愛！士官夜闖猥褻13歲小姨子 13年後1原因被揭發提告

女士生孩子後未必有性致行房，丈夫理應予以體諒。台灣高雄1名退役士官的妻子於13年前誕上孩子，產後因體弱所以拒絕性交，士官半夜慾火高漲，竟闖入13歲姨仔房間，繼而伸手摸向其私密，姨仔嚇醒崩潰，翌日向胞姊哭訴。士官獸生被揭發後當場下跪認錯，全家人選擇原諒，但妻子當時已錄音以作保障。

郵差男友偷拍我… 拖2年提告敗訴

台南卅九歲已婚陳姓郵務士遭前女友指控多次用針孔偷拍性交過程，前女友分手後提告並求償，因超過二年提告時效，橋頭地方法院判她...

偷吃沒擦乾淨？人妻出軌猛男狂傳訊 荒淫情話曝光全成鐵證

台中市一名人妻與男子外遇，互稱「寶貝」、「老婆」，除了拍攝臉貼臉的親密照片外，還在發生性行為後，討論歡愛時的感覺，甚至人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。