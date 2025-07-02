39歲郵差成偷拍狼70多人受害今遭開除 中華郵政：性犯罪零容忍

高雄市一名已婚的39歲陳姓郵差，透過交友軟體搭訕多名女子交往，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，受害者逾70人，連岳母及小姨子洗澡也遭偷拍，甚至還有人被迫簽屬性奴隸契約。中華郵政今天指出，召開考成委員會後決議，解除這名郵差勞動契約。

中華郵政今天發布新聞稿表示，陳姓郵差有性犯罪前科及因偷拍涉刑事犯罪等情事，已立即啟動查處，陳員曾於105年間因對未成年女子有妨害性自主案件，經法院判決有罪在案，但其當時隱匿刑事處分未主動告知服務單位。

中華郵政指出，陳員所犯罪行情節重大，嚴重影響郵譽，台南郵局依相關規定於今天下午4時召開考成委員會，經該委員會出席委員全數通過，逕予解除勞動契約。

中華郵政重申，對性騷擾、性犯罪零容忍，將持續加強性別平等觀念宣導，提升性平環境及法治意識。

根據判決書指出，39歲的陳姓郵差與45歲的A女是在2021年底透過交友軟體認識，並在隔年3月終於赴約見面，進而交往超過半年時間，但實際上陳男早就已婚，還遇有3名子女，但因陳男的妻子是職業軍人，大多數時候都不在家；而A女指陳男在住處及旅館架設針孔偷拍侵害隱私，要求求償150萬。

而根據「鏡週刊」報導，這名陳姓郵差不只有這起偷拍事件，陳男透過交友軟體等管道搭訕女子進而交往後，帶往住宿或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，期間長達20年，不僅少女，連光頭罹癌病患也不放過，甚至逼迫被害者簽署性奴隸契約，控制對方。