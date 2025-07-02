岳母、小姨都受害！39歲郵差涉偷拍逾70人 中華郵政嚴懲開除
1名陳姓郵差有性犯罪前科及因偷拍涉刑事犯罪等情事，中華郵政今天指出，召開考成委員會後決議，解除這名郵差勞動契約。
根據媒體報導，高雄1名陳姓已婚郵差涉嫌透過交友軟體搭訕多名女子並交往，到住處或旅館發生性行為外，還架設針孔偷拍，全案已進入司法階段。
對此，中華郵政今天發布新聞稿表示，陳姓郵差有性犯罪前科及因偷拍涉刑事犯罪等情事，已立即啟動查處，陳員曾於105年間因對未成年女子有妨害性自主案件，經法院判決有罪在案，但其當時隱匿刑事處分未主動告知服務單位。
中華郵政指出，陳員所犯罪行情節重大，嚴重影響郵譽，台南郵局依相關規定於今天下午4時召開考成委員會，經該委員會出席委員全數通過，逕予解除勞動契約。
中華郵政重申，對性騷擾、性犯罪零容忍，將持續加強性別平等觀念宣導，提升性平環境及法治意識。
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