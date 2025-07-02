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妻子產後拒愛愛！士官夜闖猥褻13歲小姨子 13年後1原因被揭發提告

聯合新聞網／ 撰文： 田中貴

示意圖／ingimage
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女士生孩子後未必有性致行房，丈夫理應予以體諒。台灣高雄1名退役士官的妻子於13年前誕上孩子，產後因體弱所以拒絕性交，士官半夜慾火高漲，竟闖入13歲姨仔房間，繼而伸手摸向其私密，姨仔嚇醒崩潰，翌日向胞姊哭訴。士官獸生被揭發後當場下跪認錯，全家人選擇原諒，但妻子當時已錄音以作保障。豈料士官多年後有外遇鬧提出離婚，妻子大怒翻出舊帳，提供錄音作出提告，受害人亦願意出面指證，法官經審理後，裁定被告「強制猥褻」罪名成立，判處10個月有期徒刑。

士官撫摸姨仔私處　認錯下跪道歉

台媒於今年6月報道，該名士官於1998年入伍，2023年退役，案發於2010年3月，涉事士官和妻子住在苓雅區外母住所，其13歲姨仔亦同住。當時該名士官的妻子產後坐月休養，外母因兒子患病住院，所以留在醫院陪伴照顧。士官因妻子拒絕「愛愛」，竟在深夜闖入姨仔房間，撫摸姨仔的私密部位，受害女童驚醒後不知所措，翌日向胞姊哭訴事件。士官當場認錯下跪道歉，全家聞訊選擇息事寧人，其間妻子有錄音存證。

妻子提供錄音　受害人出面指控

到了2023年，退役士官出軌，向妻子提出離婚及為子女監護權提訴訟，妻子於是重提舊事，而且提供錄音證據，提及「我摸她」、「她國一，13歲」，姨仔同時出面指證前姐夫當年獸行。

男被告辯稱遭妻子挾怨報復

案件進行一審期間，男被告辯稱遭妻子挾怨報復，一直否認犯罪，但法官根據對話和其他證據，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處10個月有期徒刑。

案件2次審理　被告被判囚10個月

前士官不服上訴，窯件在高雄高分院審理，姨仔同時提供被告當年透過姐姐轉達被告的道歉內容，進一步證實對方罪行，合議庭認為一審量刑恰當，因而維持原判，全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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