妻子產後拒愛愛！士官夜闖猥褻13歲小姨子 13年後1原因被揭發提告

女士生孩子後未必有性致行房，丈夫理應予以體諒。台灣高雄1名退役士官的妻子於13年前誕上孩子，產後因體弱所以拒絕性交，士官半夜慾火高漲，竟闖入13歲姨仔房間，繼而伸手摸向其私密，姨仔嚇醒崩潰，翌日向胞姊哭訴。士官獸生被揭發後當場下跪認錯，全家人選擇原諒，但妻子當時已錄音以作保障。

2025-07-02 08:19