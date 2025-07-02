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郵差男友偷拍我… 拖2年提告敗訴

聯合報／ 記者巫鴻瑋胡瑞玲／連線報導

台南卅九歲已婚陳姓郵務士遭前女友指控多次用針孔偷拍性交過程，前女友分手後提告並求償，因超過二年提告時效，橋頭地方法院判她敗訴，陳另被控妨害秘密則遭起訴，高雄地方法院審理中。

鏡週刊昨報導，陳男偷拍受害者逾七十人，連岳母及小姨子洗澡也遭偷拍，甚至還有人被迫簽署性奴隸契約。中華郵政昨表示，已暫停該郵差外勤工作，將待司法判決結果依法處置。

判決指出，陳姓郵差與四十五歲的前女友二○二一年底透過交友軟體認識，隔年三月見面，交往超過半年時間；陳男已婚，育有三名子女，因妻子是職業軍人，大多數時候都不在家。

前女友指控，陳男隱瞞已婚，讓她在不知情下交往上床，陳男在高雄住處天花板、牆上，甚至旅館安裝針孔攝影機，至少拍下十三次二人性愛過程和裸體，侵害她隱私，求償一五○萬元。

陳男辯稱，前女友早知他已婚，還曾假裝嬰兒用品業務聯繫他妻子套話，且二人是合意拍性愛影片，住處架設針孔攝影機，是因家中錢財常不翼而飛，否認偷拍她。

陳男還反控前女友違法蒐集他的個資卻不承認，才會用攝影機蒐證，還在交往後二個月竊走行動硬碟，仍繼續交往長達半年的時間，後來要他準備二百萬元才願意歸還硬碟。

法官認為，女子早在二○二二年五月廿二日得知遭陳男偷拍性愛影片，卻直到去年十月廿八日才提出損害賠償訴訟，超過侵權行為損害賠償請求權二年時效，判她敗訴。

女子另提告陳男妨害祕密，高雄地檢署認定陳男未經同意偷拍對方裸體及性愛影片，去年十月起訴，案件審理中。

陳男反告她竊盜、妨害電腦使用、恐嚇取財罪，女子又反告陳男誣告等罪，檢方均不起訴確定。

郵差

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