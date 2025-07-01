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遭女實習生提告猥褻性侵 導演北村豐晴及攝影指導不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

日籍導演北村豐晴遭1名實習生指控，涉嫌於2012年拍攝電影時，藉機要求身為替身的實習生著高叉旗袍、吊帶襪擺出性感姿勢，並拍攝裙底加以性騷擾。新北地檢署查出，當時拍攝現場尚有多名女性工作人員，且北村未特意接觸、撫摸被害人私處，後續還請2位知名女演員拍攝相同畫面銜接，並無利用權勢猥褻情形，將北村不起訴。

同時，該名實習生也指控同劇組的周姓攝影指導，同年9月4日趁自己參加電影殺青酒會喝醉後，將她帶往新莊某旅館，隔日凌晨以手指性侵，當下自己雖意識清醒，但酒醉無力反抗。

檢察官根據被害人與周男間的通訊軟體對話紀錄，發現2人不時噓寒問暖，卻無法從中發現或推論2人曾發生性行為。同時被害人自稱於2012年遭性侵，直到2023年才提告，無論事發地點的監視器或行車記錄器，和被害人身體採證都因時間久遠無法取得，難以單憑被害人片面指訴認定周男犯行，故同樣將周男不起訴。

日籍導演北村豐晴及同戲組周姓攝影指導遭1名實習生指控，涉嫌於2012年拍攝電影時，分別利用權勢猥褻及酒醉後性侵，2男均獲檢方不起訴。圖／翻攝自臉書
日籍導演北村豐晴及同戲組周姓攝影指導遭1名實習生指控，涉嫌於2012年拍攝電影時，分別利用權勢猥褻及酒醉後性侵，2男均獲檢方不起訴。圖／翻攝自臉書

被害人 性侵 實習

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