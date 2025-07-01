遭女實習生提告猥褻性侵 導演北村豐晴及攝影指導不起訴

日籍導演北村豐晴遭1名實習生指控，涉嫌於2012年拍攝電影時，藉機要求身為替身的實習生著高叉旗袍、吊帶襪擺出性感姿勢，並拍攝裙底加以性騷擾。新北地檢署查出，當時拍攝現場尚有多名女性工作人員，且北村未特意接觸、撫摸被害人私處，後續還請2位知名女演員拍攝相同畫面銜接，並無利用權勢猥褻情形，將北村不起訴。

同時，該名實習生也指控同劇組的周姓攝影指導，同年9月4日趁自己參加電影殺青酒會喝醉後，將她帶往新莊某旅館，隔日凌晨以手指性侵，當下自己雖意識清醒，但酒醉無力反抗。