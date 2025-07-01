39歲郵差成偷拍狼「還逼簽性奴契約」中華郵政：暫停外勤工作

高雄市一名已婚的39歲陳姓郵差，透過交友軟體搭訕多名女子交往，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，受害者逾70人，連岳母及小姨子洗澡也遭偷拍，甚至還有人被迫簽屬性奴隸契約。中華郵政公司表示，已暫停該郵差外勤工作，將待司法判決結果依法處置。

判決書指出，39歲的陳姓郵差與45歲的A女是在2021年底透過交友軟體認識，並在隔年3月終於赴約見面，進而交往超過半年時間，但實際上陳男早就已婚，還遇有3名子女，但因陳男的妻子是職業軍人，大多數時候都不在家；而A女指陳男在住處及旅館架設針孔偷拍侵害隱私，要求求償150萬。

而根據「鏡週刊」報導，這名陳姓郵差不只有這起偷拍事件，陳男透過交友軟體等管道搭訕女子進而交往後，帶往住宿或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，期間長達20年，不僅少女，連光頭罹癌病患也不放過，甚至逼迫被害者簽署性奴隸契約，控制對方。

報導指出，陳男不僅偷拍交往的女子，連岳母、小姨子洗澡都不放過，甚至利用送信機會，偷拍收信者裙底風光，受害人數逾70人，本案直到一名與陳男交往的女子誤拿郵差隨身硬碟後，意外發現證據報警，事件才爆發出來。