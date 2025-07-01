補習班少東猥褻、撫摸女學生至少100次 法官判賠90萬元

基隆市1家補習班的林姓少東兼老師，猥褻國中女學生10次、強行撫摸身體90次，一審判有罪，林男上訴，女學生和家長提告求償。林男現在老師常淪為校園弱勢，遭霸凌，否認犯行。法官依刑案卷宗及相關事證不採信辯詞，判林應賠償女學生60萬元及父、母各15萬元。補習班應負連帶責任。全案可上訴。

基隆地方法院刑事庭法官去年10月17日判決，認定林男在補習班茶水間和戶外騎樓，藉機摟抱3名國中女學生時，撫摸少女腰部及胸部下緣22次，另違反2名少女意願，強行摸撫對方93次，依犯猥褻罪22罪判應執行3年8月徒刑。犯強制罪93罪應執行3年，可易科罰金。林男全盤否認犯行，上訴爭取清白。

其中1名被害少女和父母提起刑事附帶民事訴訟，向林男和補習班業者求償，指女學生2022年2月起至2023年4月間，在補習班上課或自習期間，林男會藉口需討論成績，單獨叫女學生至茶水間長椅並肩談話時，伸臂從背後撫摸她的腰部及胸部下緣部位，次數共10次。林男另在茶水間或教室，強行撫摸女學生腰部、腹部、大腿部位90次。

少女和父母指林男在刑案審理期間，多次詆毀、汙衊女學生，質疑提告動機，一審已定罪，否定林男辯詞。林男行為侵害女學生身體、貞操及性自主權，導致身心受創，也侵害父母對未成年子女保護、教養監護權等身分法益情，3人分別請求林男賠償80萬元、40萬元、40萬元。補習班有失職，應連帶損害賠償責任。

林男答辯，本案屬獨立民事訴訟，不受刑案一審判決認定事實拘束，原告應負舉證責任。原告女學生2021年5月14日曾傳送黃色簡訊，給同補習班另名老師，同年6月2日也曾私下拍攝他的腿毛照片傳送另名老師，可見生活已非單純，且對性或性別之事並非全然懵懂。

林男說，現今社會教師常淪為校園弱勢、遭受霸凌等情況來看，原告的片面指述，不無因受汙染或其他因素介入，有共同勾串可能。一般被害人遭受猥褻或不當強制行為，多會與加害人保持距離，焉有持續遭受猥褻10次，再持續遭受不當強制行為90次之理？

補習班業者辯稱，林男是台大畢業高材生，品學兼優、教學認真，受學生及家長喜愛。補習班老師均會在空堂時，觀察學生上課情形或批改學生作業，補習班也對老師選任及監督職務執行盡相當注意，縱仍不免發生損害，依民法規定無庸負賠償責任。

民事庭法官審理後指出，林男對女學生猥褻10次，強行撫摸身體90次，經調取刑案卷宗確認無誤。同案4名被害少女隔離訊問，對重要事項證述一致，且4人何須冒被告風險，編謊」陷害林男。本案發生後，家長群組針談論林男不法行為、補習班事後處理經過，數名家長尚且表示，不願耽誤影響被害人高中會考事宜，更可見本案絕非女學生突發異想而誣陷林男。

林男辯稱一般人焉有持續遭受猥褻10次、強制90次之理？法官指出，女學生並非主動揭發林男犯行，而是國中老師詢問才願意說出實情，為了學業選擇隱忍，而在司法實務上，妨害性自主被害人多半選擇隱忍，未採信林男說詞。補習班未能舉證，空詞答辯也不可採。