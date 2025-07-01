快訊

小確幸！今年5-12月期每期雲端發票500元獎 增開70萬組

台灣知名旅遊網紅驚傳過世！弟哀痛證死訊 享年30歲

買Switch 2注意2件事！「取錯名」踩地雷 竟讓主機變磚、永遠封鎖

補習班少東猥褻、撫摸女學生至少100次 法官判賠90萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1家補習班的林姓少東兼老師，猥褻國中女學生10次、強行撫摸身體90次，一審判有罪，林男上訴，女學生和家長提告求償。林男現在老師常淪為校園弱勢，遭霸凌，否認犯行。法官依刑案卷宗及相關事證不採信辯詞，判林應賠償女學生60萬元及父、母各15萬元。補習班應負連帶責任。全案可上訴。

基隆地方法院刑事庭法官去年10月17日判決，認定林男在補習班茶水間和戶外騎樓，藉機摟抱3名國中女學生時，撫摸少女腰部及胸部下緣22次，另違反2名少女意願，強行摸撫對方93次，依犯猥褻罪22罪判應執行3年8月徒刑。犯強制罪93罪應執行3年，可易科罰金。林男全盤否認犯行，上訴爭取清白。

其中1名被害少女和父母提起刑事附帶民事訴訟，向林男和補習班業者求償，指女學生2022年2月起至2023年4月間，在補習班上課或自習期間，林男會藉口需討論成績，單獨叫女學生至茶水間長椅並肩談話時，伸臂從背後撫摸她的腰部及胸部下緣部位，次數共10次。林男另在茶水間或教室，強行撫摸女學生腰部、腹部、大腿部位90次。

少女和父母指林男在刑案審理期間，多次詆毀、汙衊女學生，質疑提告動機，一審已定罪，否定林男辯詞。林男行為侵害女學生身體、貞操及性自主權，導致身心受創，也侵害父母對未成年子女保護、教養監護權等身分法益情，3人分別請求林男賠償80萬元、40萬元、40萬元。補習班有失職，應連帶損害賠償責任。

林男答辯，本案屬獨立民事訴訟，不受刑案一審判決認定事實拘束，原告應負舉證責任。原告女學生2021年5月14日曾傳送黃色簡訊，給同補習班另名老師，同年6月2日也曾私下拍攝他的腿毛照片傳送另名老師，可見生活已非單純，且對性或性別之事並非全然懵懂。

林男說，現今社會教師常淪為校園弱勢、遭受霸凌等情況來看，原告的片面指述，不無因受汙染或其他因素介入，有共同勾串可能。一般被害人遭受猥褻或不當強制行為，多會與加害人保持距離，焉有持續遭受猥褻10次，再持續遭受不當強制行為90次之理？

補習班業者辯稱，林男是台大畢業高材生，品學兼優、教學認真，受學生及家長喜愛。補習班老師均會在空堂時，觀察學生上課情形或批改學生作業，補習班也對老師選任及監督職務執行盡相當注意，縱仍不免發生損害，依民法規定無庸負賠償責任。

民事庭法官審理後指出，林男對女學生猥褻10次，強行撫摸身體90次，經調取刑案卷宗確認無誤。同案4名被害少女隔離訊問，對重要事項證述一致，且4人何須冒被告風險，編謊」陷害林男。本案發生後，家長群組針談論林男不法行為、補習班事後處理經過，數名家長尚且表示，不願耽誤影響被害人高中會考事宜，更可見本案絕非女學生突發異想而誣陷林男。

林男辯稱一般人焉有持續遭受猥褻10次、強制90次之理？法官指出，女學生並非主動揭發林男犯行，而是國中老師詢問才願意說出實情，為了學業選擇隱忍，而在司法實務上，妨害性自主被害人多半選擇隱忍，未採信林男說詞。補習班未能舉證，空詞答辯也不可採。

法官指原告求償有理由，林男不法程度不可謂不大，女學生所受精神痛苦也不可謂不輕，考量兩造年齡、學歷、財產所得等情況，判女學生請求精神慰撫金以60萬元為適當，父、母請求精神慰撫金各以15萬元為適當。

基隆市1家補習班的林姓少東兼老師，猥褻國中女學生10次、強行撫摸身體90次，一審判有罪。女學生和家長提告求償，基隆地方法院判林應賠償女學生60萬元及父、母各15萬元。補習班應負連帶責任。全案可上訴。本報資料照
基隆市1家補習班的林姓少東兼老師，猥褻國中女學生10次、強行撫摸身體90次，一審判有罪。女學生和家長提告求償，基隆地方法院判林應賠償女學生60萬元及父、母各15萬元。補習班應負連帶責任。全案可上訴。本報資料照

補習 猥褻

延伸閱讀

南投叔公性侵國中孫女 她忍兩個月才跟師長揭發有苦衷

升高中最長暑假怎麼過？他問「要補習嗎」 一票家長報了：不是怕跟不上

不顧網勸「想想黃子佼」 桃園某校主任群組誇張炫照抱過女學生

家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

相關新聞

補習班少東猥褻、撫摸女學生至少100次 法官判賠90萬元

基隆市1家補習班的林姓少東兼老師，猥褻國中女學生10次、強行撫摸身體90次，一審判有罪，林男上訴，女學生和家長提告求償。...

南投叔公性侵國中孫女 她忍兩個月才跟師長揭發有苦衷

南投縣國中少女在前年初時，在住處臥室床上，被叔公伸手脫衣，叔公不顧少女抵抗，仍被撫摸胸部、下體，以手指侵入下體得逞，少女...

高雄已婚郵差變針孔偷拍狼 盜攝與女子性交過程存硬碟

高雄市一名已婚的39歲陳姓郵差多次用針孔攝影機偷拍與交友軟體上認識的A女性交，雙方還進而交往，沒想到A女無意間發現陳男的...

女直播主靠幾招削粉絲6.4億元 色情網站「後宮」、「夜色」被抄

高雄檢警偵辦知名色情直播網站「後宮」，循線查獲直播網站「夜色」也從事色情直播，一、二審法院審理時，法官計算兩家網站成立以...

駐南非外交官性騷女雇員9個月 自稱「社死」受洗懺悔…判休職3年確定

駐南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員，被害人向代表處求助後提申訴，外交部性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾成立，監察院認...

女遭性侵隔年過世 狼因DNA定罪判5年

新北市一名女子3年前遭王姓工地保全員性侵，她事後報警提告，隔年卻因故身亡。因被害人的內褲褲底、下體檢出與王DNA-STR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。