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南投叔公性侵國中孫女 她忍兩個月才跟師長揭發有苦衷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣國中少女在前年初時，在住處臥室床上，被叔公伸手脫衣，叔公不顧少女抵抗，仍被撫摸胸部、下體，以手指侵入下體得逞，少女因當時身旁仍有弟弟、妹妹，加上母親有精神狀況，直至放完暑假返校，才敢跟老師揭露此事，一審叔公否認犯案，判刑7年8月，二審今以達成和解，改判7年4月。

檢警調查，13歲就讀國中的少女在前年1月底時，住在南投縣仁愛鄉住處，當時少女叔公返家後，發現少女躺在床上。

少女叔公明知姪孫女未成年，但仍以手伸入姪孫女內衣、內褲方式，撫摸姪孫女的胸部、下體，少女驚醒後表示拒絕，還以手推開叔公，但少女叔公仍繼續撫摸，以手指侵入少女下體得逞。

少女因當時身旁仍有年幼的弟弟、妹妹，沒有呼救聲張，直至放完寒假，事隔2個月才向學校教師告知此事，由學校教師告知少女母親後報警。

少女證稱，會隔2個多月才向老師告知此事，主因是案發當下，身旁睡有年幼弟、妹，另外也怕呼救後，讓家人得知此事，加上母親有精神狀況，不想讓母親過於擔心，直至放完寒假，跟返校跟教師討論後才報警，還稱叔公平時對她很好，「紅包都多給，還有額外禮物」。

南投地院審理時，少女叔公否認犯行，辯稱沒有做出性侵少女的犯行，辯稱當天是回房睡覺，看到3名孫子都躺在床上，就把三人抱起挪到旁邊，才有睡覺位置。

一審認定，案發前少女與叔公關係良好，沒有誣陷叔公動機，另外此案是少女主動揭露此事沒有受到外在壓力或不當引導的可能。

另外少女在陳述案情時有緊張、哭泣、情緒異常低落的狀況，且經鑑定後，也有歷經重大事件的創傷後壓力症候群反應，認為證詞可採，依對未滿14歲少女犯強制性交罪，判刑7年8月。

全案上訴台中高分院後，少女叔公與少女達成和解，今天審結撤銷原判決，改判7年4月徒刑，仍可上訴。

南投縣一名男子涉嫌性侵讀國中的姪孫女，二審今判7年4月徒刑。示意圖／ingimage
南投縣一名男子涉嫌性侵讀國中的姪孫女，二審今判7年4月徒刑。示意圖／ingimage

母親 南投縣 創傷後壓力症候群

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