高雄已婚郵差變針孔偷拍狼 盜攝與女子性交過程存硬碟

高雄市一名已婚的39歲陳姓郵差多次用針孔攝影機偷拍與交友軟體上認識的A女性交，雙方還進而交往，沒想到A女無意間發現陳男的電腦硬碟，打開赫見偷拍檔案，因此默默蒐證，並向陳男要求用200萬元贖回，遭拒後一狀告上法院，但因超過2年提告時效，遭到法院駁回判A女敗訴。

判決書指出，39歲的陳姓郵差與45歲的A女是在2021年底透過交友軟體認識，並在隔年3月終於赴約見面，進而交往超過半年時間，但實際上陳男早就已婚，還遇有3名子女，但因陳男的妻子是職業軍人，大多數時候都不在家。

A女主張，陳男隱瞞她已婚，讓她在不知情的情況下跟陳男認識交往還上床，沒想到陳男竟然在高雄住處的天花板、牆上，甚至旅館安裝針孔攝影機，至少13次拍下他們之間的性愛過程，還有她的裸體，侵害她隱私，因此向陳男求償150萬元。

陳男主張，A女和他交往前早就知道他結婚了，控A女甚至還假裝是嬰兒用品業務，聯繫他老婆套話，且他與A女是合意攝錄性交影像，A女可隨時發現他架設錄影機，他無法偷拍，而為何架設針孔攝影機是因為家中錢財常常不翼而飛，更指出A女自己也曾說「上次在旅館就有拍了」，不認偷拍A女。

陳男反控A女違法蒐集他的個資，包含他家人的住處地址，令他心生畏懼，經質問A女卻完全不承認，才會用攝影機蒐證，A女還在交往後2個月就擅自從他住處竊走行動硬碟，經催討不承認，卻仍繼續交往長達半年的時間，後來才要求他準備200萬元才願意歸還硬碟。

陳男曾在2022年底分手後立刻對A女提告竊盜，A女也反告他妨害秘密及誣告告訴，A女之後又在2024年10月向陳男提告民事求償150萬元。

法官調查，A女在2022年5月從陳男住處拿走裝有性交影像的行動硬碟，被陳男提告刑事竊盜罪、妨害電腦使用罪、恐嚇取財罪等告訴，A女也反告誣告，但都經檢方不起訴處分確定，至於妨害秘密罪告訴則仍在高雄地院審理當中。

陳男的妻子證稱曾收到A女假裝是嬰兒廠商傳訊問「小孩多大」，但對於陳男裝針孔的事不知情。