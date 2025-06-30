女直播主靠幾招削粉絲6.4億元 色情網站「後宮」、「夜色」被抄

高雄檢警偵辦知名色情直播網站「後宮」，循線查獲直播網站「夜色」也從事色情直播，一、二審法院審理時，法官計算兩家網站成立以來，會員收益逾6.4億元，因直播均採「一對一」，缺少猥褻畫面佐證，僅依商業會計法、洗錢等罪，判許姓、姚姓、林姓主嫌6月至2年6月不等徒刑。

判決指出，許男原為知名「後宮」視訊交友直播網站創辦人，會員儲值後可採「一對多」或「一對一」與主播視訊，並利用點數購買禮物贈送給直播主。

原先在許男名下擔任直播主經紀人的林男，認為直播具有藍海商機，便出資在「後宮」網站下方再設「夜色」直播網站，同樣找來辣模經營「一對多」或「一對一」色情視訊，會員可以花錢請直播主利用跳蛋等情趣用品與直播主互動。

「後宮」、「夜色」在色情直播圈存在許久，吸引不少鐵粉，會員人數高達3萬人，高雄檢警接獲線報，稱兩網站從事色情直播，2021年發動多波搜索，帶回許男、林男等網站關鍵人。

檢警清查，發現許男自2005年起架設「後宮」後，直到2021年8月底網站被警方查獲為止，靠會員牟利逾11億元；林男則從2014年6月起擔任經紀人，每月也有3、400萬元收入，加上創設「夜色」後帳款，5年獲利高達2.6億至3.2億元不等。

因「後宮」、「夜色」提供色情裸聊，且許男等人另透過姚姓男子開設的公司，以第三方作帳手法逃稅，粗估逃稅金額逾3000多萬元，雄檢偵結，依違反商業會計法、稅捐稽徵法、組織犯罪條例、播送猥褻影像供人觀覽等罪嫌起訴。

高雄地院審理時，許姓、姚姓、林姓均否認逃稅，雖然直播主會在視訊中猥褻，但網站視訊都是「一對一」，有做適當隔絕，其他會員無法再加入同時觀看，本質上與密室無異，與播送猥褻影像供人觀覽罪之「公然」要件不符。

法官認為，該直播網站確實採一對一方式運作，直播間已採取適當隔絕，非不特定人或特定多數人得在場觀賞、瀏覽，與播送猥褻影像供人觀覽罪構成要件有別，因缺少猥褻畫面佐證，此部分並不成罪。

不過，一審合議庭依據檢警事證，計算後認為兩網站實際儲值金收入則約為6.4億元，但許男請姚男公司代收會員儲值款項後，再自第三方支付公司請款，由姚男領出現金後交付給許男，部分則改購買儲值卡對外販售，以規避稅務監管，確實構成逃稅及製作不實憑證等罪，依商業會計法、洗錢等罪，判許姓、姚姓、林姓主嫌6月至2年6月不等徒刑。