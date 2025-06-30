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駐南非外交官性騷女雇員9個月 自稱「社死」受洗懺悔…判休職3年確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員，被害人向代表處求助後提申訴，外交部性騷擾申訴評議委員會決議性騷擾成立，監察院認為呂利用公務上之權勢及機會性騷擾，通過彈劾。呂以已「社死」、受洗懺悔請求輕判，懲戒法院第一審認為呂違法行為長達9個月，殘害我國政府國際形象，判呂休職3年；呂上訴，第二審駁回確定。

外交部駐外館處2023年間性騷事件連環爆，呂志堅2022年1月才就任駐南非代表處副參事，翌年7月就因性騷醜聞被調回台灣。

被害女雇員從2011年起就在駐南非代表處任職，負責協助大使拜會行程、宴客安排和其他庶務。呂志堅從2022年7月起，就經常藉機觸碰女雇員的身體，甚至擁抱，還在健身房裡摟住她、對健身房員工說女雇員是「my wife」，也在司機面前稱呼女雇員為「my girlfriend」。

同年11月30日，呂與女雇員到按摩店共處一室，他卻脫掉衣物、僅著內褲接受按摩，還建議女方也脫衣享受。女雇員因呂的種種行徑而感到不舒服、害怕，看到他能躲就躲，但她憂慮呂的官階高、代理館務的權勢，擔心一旦提出申訴，影響辦公室氣氛與後續的工作，隱忍不發。

前年5月12日，呂志堅又在駐處館內擁抱女雇員，還說她「胸部很大」，她趁呂返台處理私事之際，傳LINE給對方要求保持肢體距離，並表明各種接觸讓她感到不舒服與害怕，沒想到呂竟回傳一個拇指比「讚」的貼圖。女雇員忍無可忍，同月15日提出申訴。

懲戒法院第一審審理時，呂「深感愧疚」坦承遭彈劾的事實，並表示願受懲戒，但他辯稱是直到收到女雇員的LINE訊息，才知道對方的想法，此前與女方相處平和，他沒能察覺對方的感受。

呂志堅表示，遭申訴後他自責不已，請位在台北大直的牧師「視訊」為在南非的他受洗，展現懺悔決心，且外交部也記他一大過，使他無法領取3.5月的年終獎金，事件曝光讓他宛如「社會性死亡」般煎熬。第一審認為呂紊亂長官與部屬秩序，敗壞官箴，且外交官員代表國家，形象與品格要求較一般公務員嚴謹，呂違反公務員服務法規定，判休職，期間三年。

呂不服，以判決未考量有利他的因子、違反比例與責懲相當原則上訴。懲戒法院第二審認為呂與女雇員有直接指揮關係，違失行為長達九個月，拿出受洗資料、病母診斷證明書也無法改變一審認定的基礎，駁回上訴確定。

駐南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員而遭監察院彈劾，懲戒法院第一審認為呂違法行為長達9個月，殘害我國政府國際形象，判呂休職3年；呂上訴，第二審駁回確定。圖／取自臉書Taiwan in South
駐南非代表處前副參事呂志堅性騷駐處女雇員而遭監察院彈劾，懲戒法院第一審認為呂違法行為長達9個月，殘害我國政府國際形象，判呂休職3年；呂上訴，第二審駁回確定。圖／取自臉書Taiwan in South

醜聞 性騷擾 外交部 南非 公務員

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