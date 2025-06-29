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女遭性侵隔年過世 狼因DNA定罪判5年

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市一名女子3年前遭王姓工地保全員性侵，她事後報警提告，隔年卻因故身亡。因被害人的內褲褲底、下體檢出與王DNA-STR型別相符的男性Y染色體，加上被害人陳姓男友的證述，新北地方法院認定王犯案，依強制性交罪判他5年徒刑。

王與被害人為舊識，2022年7月29日他請被害人騎機車載他回家，女方未起疑心，便到新北市蘆洲區的工地接人。到了王家，王假意邀女方進屋坐坐，卻趁機性侵。

被害人哀痛欲絕，隔天向陳姓男友哭訴，兩人向新北市警婦幼警察隊報案。陳說，女友當時一直哭，還念念有詞地說「對不起你，你原諒我」，泣訴王很兇地威脅，她在對方家中遭玷汙。

王到案後坦承，當天確有找這名女性友人載他回家，但說女子到了他家樓下，拿了500元就走了，否認發生性關係。

王雖被新北地檢署依妨害性自主罪起訴，被害女子卻在2023年3月1日身亡。新北地院認為，事發隔日被害人就找陳姓男友求助並報警，雙和醫院以酸性磷酸酵素法檢測，鑑定被害人的內褲和體內的精子細胞層，都檢出和王相符的男性Y染色體DNA-STR型別，認定王犯案。

新北地院批評王為了滿足私慾，罔顧被害人感受，讓對方身心受重創，且明顯有驚嚇、害怕、不安情緒，審理期間王不僅否認犯罪，說詞也一再反覆，毫無悔過之意，判他5年徒刑懲儆。

性侵 DNA

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