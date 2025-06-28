引介22名外籍女子「一樓一鳳」性交易 賣淫集團3成員最重判2年

林姓男子等3人3年前參與賣淫集團，在台南北區某大樓租用房間設點，引介越南、泰國等22名外籍女子來台「一樓一鳳」賣淫，租車載送女子前往桃園、台中及彰化摩鐵接客，林等3人坦認犯行，法官認3人犯圖利容留性交罪分判2年至6月，均獲緩刑，向公庫支付20萬至7萬元。

檢警調查，林姓男子、越南籍黃姓女子及另名林姓男子3人參與賣淫集團，由黃女負責媒介男客與外籍女子從事性交易，並販賣生活、美容等物品給她們，林男擔任馬伕、收帳、監控，另人負責把風。

該集團透過網路廣告，招攬男客加入通訊軟體LINE，前往越南、泰國等22名外籍女子位在大樓內套房進行「一樓一鳳」性交易。該集團另與台中、桃園及彰化3間摩鐵及賓館配合，由林男輪流駕駛3部租賃轎車，將外籍女子載送至摩鐵指定房間內接客。

據調查，每次均以外籍女子身材樣貌等條件向男客收取3000元至3500元不等性交易費用，所得款項由林男向配合摩鐵及賓館收取後，轉交賣淫集團。

林男等3人均坦白承認，與證人供詞相符，且有帳冊、手機、保險套及現金等佐證，事證明確。

然而，檢方起訴書內並未記載本案從事性工作的外籍女子，各自從事性交易的對象及次數，法官認罪證有疑利歸被告原則，計算每位外籍女子僅從事1次性交易，共有22名從事性工作女子，對林男等3人各論以22罪。

台南地院指出，林男等3人年值青壯，不思找尋正當合法工作，竟參與賣淫集團，危害社會秩序及風俗，法治觀念均有偏差，應予非難。林男3人前均無相似犯罪紀錄，經徵詢檢察官意見後，均表示有條件同意給予3人緩刑宣告機會。