快訊

疑爆胎自撞…金門大橋首起火燒車「濃煙竄天」 情侶急跳車逃生

徐乃麟自曝吃這道上海名菜中毒 連拉5天險沒命「從此有陰影」

一票大咖現身！貝佐斯3天「威尼斯世紀婚禮 」 創造逾300億經濟效益

引介22名外籍女子「一樓一鳳」性交易 賣淫集團3成員最重判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

林姓男子等3人3年前參與賣淫集團，在台南北區某大樓租用房間設點，引介越南、泰國等22名外籍女子來台「一樓一鳳」賣淫，租車載送女子前往桃園、台中及彰化摩鐵接客，林等3人坦認犯行，法官認3人犯圖利容留性交罪分判2年至6月，均獲緩刑，向公庫支付20萬至7萬元。

檢警調查，林姓男子、越南籍黃姓女子及另名林姓男子3人參與賣淫集團，由黃女負責媒介男客與外籍女子從事性交易，並販賣生活、美容等物品給她們，林男擔任馬伕、收帳、監控，另人負責把風。

該集團透過網路廣告，招攬男客加入通訊軟體LINE，前往越南、泰國等22名外籍女子位在大樓內套房進行「一樓一鳳」性交易。該集團另與台中、桃園及彰化3間摩鐵及賓館配合，由林男輪流駕駛3部租賃轎車，將外籍女子載送至摩鐵指定房間內接客。

據調查，每次均以外籍女子身材樣貌等條件向男客收取3000元至3500元不等性交易費用，所得款項由林男向配合摩鐵及賓館收取後，轉交賣淫集團。

林男等3人均坦白承認，與證人供詞相符，且有帳冊、手機、保險套及現金等佐證，事證明確。

然而，檢方起訴書內並未記載本案從事性工作的外籍女子，各自從事性交易的對象及次數，法官認罪證有疑利歸被告原則，計算每位外籍女子僅從事1次性交易，共有22名從事性工作女子，對林男等3人各論以22罪。

台南地院指出，林男等3人年值青壯，不思找尋正當合法工作，竟參與賣淫集團，危害社會秩序及風俗，法治觀念均有偏差，應予非難。林男3人前均無相似犯罪紀錄，經徵詢檢察官意見後，均表示有條件同意給予3人緩刑宣告機會。

法官認林男等3人共同犯圖利容留性交罪，共22罪，分別應執行2年、7月及6月刑，均獲緩刑，向公庫支付20萬、18萬及7萬元，可上訴。

台南地院認林男等3人共同犯圖利容留性交罪，共22罪，分別應執行2年、7月及6月刑，均獲緩刑，向公庫支付20萬、18萬及7萬元。圖／本報資料照
台南地院認林男等3人共同犯圖利容留性交罪，共22罪，分別應執行2年、7月及6月刑，均獲緩刑，向公庫支付20萬、18萬及7萬元。圖／本報資料照

賣淫 摩鐵 性交易

延伸閱讀

竹科女小跑步過馬路遭撞亡 駕駛未停讓這原因獲緩刑

吸喪屍煙彈逆向暴衝撞死三重警 毒駕男重判18年6月

桃園八德區公所課長勾結警衛洩密圖利 遭重判12年褫奪公權

周鶴年3度發文喊冤！長文揭遭公司不當解約始末　質疑「被人設計」

相關新聞

引介22名外籍女子「一樓一鳳」性交易 賣淫集團3成員最重判2年

林姓男子等3人3年前參與賣淫集團，在台南北區某大樓租用房間設點，引介越南、泰國等22名外籍女子來台「一樓一鳳」賣淫，租車...

女大生遭強抱襲胸驚聲尖叫 噁男竟辯：她被蟑螂嚇到

新北市1名女大學生去年遭夏姓男子尾隨強抱襲胸，女大學生遇襲驚聲尖叫逃跑，夏男到案否認犯行，還辯稱，「她是被蟑螂嚇到」，新...

猥褻女友未成年孫子女稱「睡一晚給1千」 色男下場曝光

花蓮一名胡姓工人騎機車載同居人小孫子外出時，趁機伸狼爪摸對方生殖器，又性騷男童姊姊稱「一起睡一晚給1000元」，胡男辯稱...

女高中生制服短裙太吸睛 捷運站偷拍男被活逮遭訴

新北市陳姓男子去年在搭捷運遇見穿著制服短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機從後方偷拍裙底，被路過熱心民眾撞見，當場上前...

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

新北市1名女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年，可上訴。

台中知名麵線糊老店71歲老闆摸女童工臀稱「鼓勵」 最終下場曝光

台中南區某知名老牌麵線糊老闆雇用12歲女童工，還趁她工作時偷摸臀部，辯稱「拍屁股鼓勵她認真工作」，少女直言覺得老闆很變態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。