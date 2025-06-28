女大生遭強抱襲胸驚聲尖叫 噁男竟辯：她被蟑螂嚇到
新北市1名女大學生去年遭夏姓男子尾隨強抱襲胸，女大學生遇襲驚聲尖叫逃跑，夏男到案否認犯行，還辯稱，「她是被蟑螂嚇到」，新北地檢署日前依乘機性騷擾罪嫌起訴。
起訴指出，夏姓男子(24歲）去年6月中晚上8時許，走出大賣場沿路尾隨攀談1名科技大學女學生，「不要再跟著我了」、「不要再接近我了」不顧女大學生一再出言拒絕，夏男仍不放棄還開口邀請女大學生去看躲在學校大樓樓梯下方的小貓。
女大學生再次拒絕轉身正準備離開，夏男竟從後方以雙手環抱並碰觸其胸部，女大學生被突如其來的動作嚇到，奮力推開快步逃跑進學校宿舍，打電向學校老師反應求助及幫忙調取校內監視器畫面後至警局報案。
夏男於警詢時坦承有上前搭訕，但辯稱，女大學生是被蟑螂嚇到才會大聲尖叫逃跑；檢方偵訊又改口，他找女大學生一起去看貓，不知為何她突然雙手護胸尖叫直接跑走。
新北地檢署檢察官依女大學生於事後向同學哭訴及求助老師的對話紀錄和校內監視器畫面，加上夏男於2019年也曾月以類似方式假意搭訕女性進而性騷擾的過往犯行，日前依乘機性騷擾罪嫌起訴夏男。
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