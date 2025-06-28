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猥褻女友未成年孫子女稱「睡一晚給1千」 色男下場曝光

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名胡姓工人猥褻女友未成年孫子女。示意圖／Ingimage
花蓮一名胡姓工人猥褻女友未成年孫子女。示意圖／Ingimage
花蓮一名胡姓工人騎機車載同居人小孫子外出時，趁機伸狼爪摸對方生殖器，又性騷男童姊姊稱「一起睡一晚給1000元」，胡男辯稱「只摸一下而已」，仍被依強制猥褻罪判刑3年6個月、性騷擾罪判性4個月可易科罰金。

花蓮地方法院判決書指出，胡男是臨時工，孩子已上大學，仍色心不改，於2020年至2022年間，利用周六騎機車載同居人就讀國小低年級的小孫子買早餐機會，在機車上隔著褲子撫摸後座男童生殖器，小男童覺得不舒服將他手拿開，胡才罷手。但後來又在男童升上小三暑假前重施故技，以同樣手法再度猥褻男童。

胡男另在去年4月晚間，在同居人住處見男童未滿14歲的姊姊獨自在房間內，竟突然摟抱少女腰部說「跟我一起睡覺一個晚上就給1000元」，還作勢要撫摸，受害少女很害怕，奮力推開胡男才沒被對方得逞。

胡男在審理時坦承有摸男童，但辯稱「只摸了一下」而已；他的辯護人也指，胡男因為騎車車速、行駛安全的關係，不可能長時間雙手離開把手，頂多只能趁隙觸碰男童性器官，應以乘機性騷擾罪論處。

花蓮地院合議庭法官認為，胡男是小姊弟同住長輩，應善盡照顧、教養責任，卻猥褻男童、性騷少女，讓小姊弟身心嚴重受創，考量坦承犯行，判決胡男猥褻男童犯強制猥褻罪，兩罪各處有期徒刑3年2月，應執行3年6月，對少女性騷擾犯性騷擾罪，處刑4月，易科罰金以1000元折算一日，全案可上訴。

猥褻 性騷擾

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