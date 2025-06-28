女高中生制服短裙太吸睛 捷運站偷拍男被活逮遭訴

新北市陳姓男子去年在搭捷運遇見穿著制服短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機從後方偷拍裙底，被路過熱心民眾撞見，當場上前制止並報警，新北地檢署日前依違反兒少法之無故攝錄少年性影像罪嫌起訴。

起訴指出，就讀大學的陳姓男子（23歲）去年12月13日晚上6時許，在捷運徐匯中學站2號出口，遇見1名穿著學校制服及短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機開啟相機攝影功能，從後方由下往上偷拍女高中生裙底風光。

正巧為路過熱心民眾林姓男子撞見，立即持手機錄影反蒐證，且當場上前出聲制止陳男不可繼續拍攝並報警處理，受害高中女學生這時才驚覺遇到偷拍狼。