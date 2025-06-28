快訊

獨／酒店女和男友吵架「猛拉他圍巾」 害昏厥摔倒…隔天竟死亡

MLB／481位菜市場名「萊恩」進場寫世界紀錄 洛磯隊的萊恩們也加入

女高中生制服短裙太吸睛 捷運站偷拍男被活逮遭訴

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市陳姓男子去年在搭捷運遇見穿著制服短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機從後方偷拍裙底，被路過熱心民眾撞見，當場上前制止並報警，新北地檢署日前依違反兒少法之無故攝錄少年性影像罪嫌起訴。

起訴指出，就讀大學的陳姓男子（23歲）去年12月13日晚上6時許，在捷運徐匯中學站2號出口，遇見1名穿著學校制服及短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機開啟相機攝影功能，從後方由下往上偷拍女高中生裙底風光。

正巧為路過熱心民眾林姓男子撞見，立即持手機錄影反蒐證，且當場上前出聲制止陳男不可繼續拍攝並報警處理，受害高中女學生這時才驚覺遇到偷拍狼。

警方在陳男手機裡發現女高中學生遭偷拍的影片共有2段，錄影時間長度分別為3秒及6秒。陳男被逮後坦承確有持手機偷錄，新北地檢署日前依違反兒少法之無故攝錄少年性影像罪嫌起訴。

女高中學生穿學校制服短裙太吸睛，陳姓男子去年底在捷運站手扶梯偷拍被活逮，新北地檢署依法起訴。示意圖／Ingimage
女高中學生穿學校制服短裙太吸睛，陳姓男子去年底在捷運站手扶梯偷拍被活逮，新北地檢署依法起訴。示意圖／Ingimage

高中生 捷運 制服 偷拍

延伸閱讀

OAT網站...南投、新北逾600女遭偷拍 2男賣性影像各50萬交保

震驚全日本！小學狼師涉偷拍女童內褲 還創群組分享照片

涉侵占3榮民近350萬存款 板橋榮家前輔導員遭訴

警察之恥！偷拍60女警、少女、女精神病患…郭昇翰判12年

相關新聞

猥褻女友未成年孫子女稱「睡一晚給1千」 色男下場曝光

花蓮一名胡姓工人騎機車載同居人小孫子外出時，趁機伸狼爪摸對方生殖器，又性騷男童姊姊稱「一起睡一晚給1000元」，胡男辯稱...

女高中生制服短裙太吸睛 捷運站偷拍男被活逮遭訴

新北市陳姓男子去年在搭捷運遇見穿著制服短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機從後方偷拍裙底，被路過熱心民眾撞見，當場上前...

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

新北市1名女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年，可上訴。

台中知名麵線糊老店71歲老闆摸女童工臀稱「鼓勵」 最終下場曝光

台中南區某知名老牌麵線糊老闆雇用12歲女童工，還趁她工作時偷摸臀部，辯稱「拍屁股鼓勵她認真工作」，少女直言覺得老闆很變態...

新竹某百貨午夜場影城驚見「四腳獸」 保全嚇喊遇到鬼

新竹某百貨公司近日深夜驚傳有「四腳獸」在廁所出沒，一名保全在臉書發文，電影院午夜場散場後，有一對男女未隨眾人離場，反而躲...

曾辦頂新案！前檢察官性騷4女還傳訊「奴才知道錯了」 職務法庭判罰俸1年

彰化地檢署前檢察官施教文被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部，彰化地檢署請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為施有懲戒必要，請法務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。