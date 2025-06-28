女高中生制服短裙太吸睛 捷運站偷拍男被活逮遭訴
新北市陳姓男子去年在搭捷運遇見穿著制服短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機從後方偷拍裙底，被路過熱心民眾撞見，當場上前制止並報警，新北地檢署日前依違反兒少法之無故攝錄少年性影像罪嫌起訴。
起訴指出，就讀大學的陳姓男子（23歲）去年12月13日晚上6時許，在捷運徐匯中學站2號出口，遇見1名穿著學校制服及短裙女高中學生，趁搭手扶梯之際，持手機開啟相機攝影功能，從後方由下往上偷拍女高中生裙底風光。
正巧為路過熱心民眾林姓男子撞見，立即持手機錄影反蒐證，且當場上前出聲制止陳男不可繼續拍攝並報警處理，受害高中女學生這時才驚覺遇到偷拍狼。
警方在陳男手機裡發現女高中學生遭偷拍的影片共有2段，錄影時間長度分別為3秒及6秒。陳男被逮後坦承確有持手機偷錄，新北地檢署日前依違反兒少法之無故攝錄少年性影像罪嫌起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言