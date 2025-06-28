女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年
新北市1名女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年，可上訴。
判決指出，王姓男子在工地擔任保全員，2022年7月29日以接下班為由，要求女性友人騎機車至工地載王男返家，卻暗藏色心，假意邀女子進屋坐坐，卻強行性侵逞。受害女子不甘心受辱，當天向男友哭訴後，一同前往新北市婦幼隊報案並至醫院驗傷。
王男到案後矢口否認犯行，辯稱當天確有找女子騎機車到其上班地點載他回家，還說與女子一起到他家樓下後，她拿了500元就走了，強調2人沒有發生性關係。
受害女子隔年3月1日因故身亡，士林地檢署檢察官相驗屍體後並開立死亡證明書，受害女子雖在案發後8個月已歿，法官依據醫院性侵害事件驗傷診斷書及鑑定書，經棉棒採集被害女子內褲、外陰部及陰道深部等部分，均有與王男相符DNA型別，認定犯罪事證明確，日前依強制性交罪判刑5年，仍可上訴。
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