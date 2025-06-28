快訊

影／刺傷彩券行女店員！司機逃山區毀車滅跡「燒傷自己還多處骨折」

特教生鑑定亂「疑似生」一國多制 特師負荷沉重

韓網紅風波遭停業！澎湖「阿家生蠔」老闆暴怒原因...老闆娘全說了

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市1名女子3年前遭王姓工地保全性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年，可上訴。

判決指出，王姓男子在工地擔任保全員，2022年7月29日以接下班為由，要求女性友人騎機車至工地載王男返家，卻暗藏色心，假意邀女子進屋坐坐，卻強行性侵逞。受害女子不甘心受辱，當天向男友哭訴後，一同前往新北市婦幼隊報案並至醫院驗傷。

王男到案後矢口否認犯行，辯稱當天確有找女子騎機車到其上班地點載他回家，還說與女子一起到他家樓下後，她拿了500元就走了，強調2人沒有發生性關係。

受害女子隔年3月1日因故身亡，士林地檢署檢察官相驗屍體後並開立死亡證明書，受害女子雖在案發後8個月已歿，法官依據醫院性侵害事件驗傷診斷書及鑑定書，經棉棒採集被害女子內褲、外陰部及陰道深部等部分，均有與王男相符DNA型別，認定犯罪事證明確，日前依強制性交罪判刑5年，仍可上訴。

女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年。示意圖／Ingimage
女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年。示意圖／Ingimage

性侵 保全 DNA

延伸閱讀

新北三重工地前路面塌陷 工務局勒令停工將開罰

影／三重工地上午路塌坑翻砂石車 司機禍不單行再領違規單

熱爆北市大同區又停電4千戶 里長：刑大、消防也停惹民怨

鄰居叔叔借廁所性侵...女童哭訴被叫「不要講」 直到她做此事才曝光

相關新聞

台中知名麵線糊老店71歲老闆摸女童工臀稱「鼓勵」 最終下場曝光

台中南區某知名老牌麵線糊老闆雇用12歲女童工，還趁她工作時偷摸臀部，辯稱「拍屁股鼓勵她認真工作」，少女直言覺得老闆很變態...

女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

新北市1名女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年，可上訴。

新竹某百貨午夜場影城驚見「四腳獸」 保全嚇喊遇到鬼

新竹某百貨公司近日深夜驚傳有「四腳獸」在廁所出沒，一名保全在臉書發文，電影院午夜場散場後，有一對男女未隨眾人離場，反而躲...

曾辦頂新案！前檢察官性騷4女還傳訊「奴才知道錯了」 職務法庭判罰俸1年

彰化地檢署前檢察官施教文被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部，彰化地檢署請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會認為施有懲戒必要，請法務...

尾隨女童進入廁所偷拍未遂 嘉義國小羽球教練二審改判5月

廖姓男子去年1月間為嘉義某國小外聘羽球教練，趁課間休息時間見女童獨自前往女廁時，尾隨進入女廁，持手機欲伸入廁所隔間下方隔...

住院醫師不倫教授級名醫 她辯我是被害人..情書卻洩底

南部某知名醫院前主任醫師被妻子抓包與同科住院醫師有染，兩人透過郵件傳遞愛意，該主任妻子氣炸，向住院醫師求償200萬元，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。