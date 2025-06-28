女遭工地保全員性侵...隔年身亡 體內採到他DNA判刑5年

新北市1名女子3年前遭王姓工地保全員性侵得逞，女子雖隔年身亡，因犯罪事證明確，新北地院日前依強制性交罪判刑5年，可上訴。

判決指出，王姓男子在工地擔任保全員，2022年7月29日以接下班為由，要求女性友人騎機車至工地載王男返家，卻暗藏色心，假意邀女子進屋坐坐，卻強行性侵逞。受害女子不甘心受辱，當天向男友哭訴後，一同前往新北市婦幼隊報案並至醫院驗傷。

王男到案後矢口否認犯行，辯稱當天確有找女子騎機車到其上班地點載他回家，還說與女子一起到他家樓下後，她拿了500元就走了，強調2人沒有發生性關係。