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台中知名麵線糊老店71歲老闆摸女童工臀稱「鼓勵」 最終下場曝光

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中南區某知名老牌麵線糊老闆雇用12歲女童工，還趁她工作時偷摸臀部，辯稱「拍屁股鼓勵她認真工作」，少女直言覺得老闆很變態、自己很不舒服；法院ㄧ、二審都不採信老闆辯詞，依違反勞動基準法、性騷擾防治法，各判他拘役50日、4月徒刑，全案確定。

檢警調查，老闆（71歲）2022年8月13日至2023年7月29日間，雇用未滿15歲少女在麵線糊上班，工時為下午3點到晚上11點，直到2023年8月9日台中市勞工局上門勞動檢查才發現。

檢警還查出，老闆趁少女上班期間還用手摸她臀部性騷，經女子及其母親向台中第三分局報案後才曝光。

台中地院一審時，老闆否認犯行，辯稱少女的阿嬤在他這邊工作多年，告知她孫女國三且經濟困難需要工作才雇用，對方沒跟他說真實年齡，還說自己在場時少女才會認真工作，他不在時就會偷懶，並稱「拍她屁股是鼓勵她認真工作。」

少女證稱，打工前有告知年紀，和老闆講過自己12歲，法院比對證詞，認為老闆家中也有讀國中的孫子，輕易就能推知少女上班時未滿15歲。

少女還說，上班時老闆會來店裡手摸她屁股，還說因為是晚輩只有他可以摸，其他同事不可以，摸完還會笑笑地對她，直言覺得他是變態，感覺很不舒服，其母親也質疑老闆「你自己的孫女怎麼就不摸。」

一審認為，老闆雇用未滿15歲少女夜間工作，又趁其不備襲臀，犯後矢口否認依違反勞動基準法判他拘役50日、依性騷擾防治法判他4月徒刑，均得易科罰金。

老闆不服上訴，仍否認性騷，辯稱「店內還有其他員工、客人，我怎麼可能對她性騷」；少女指證歷歷，表示老闆是用「有弧度的那種摸一下」，都趁她在包餐時摸。

台中高分院二審查，老闆自稱沒拍過其他員工臀部，也沒拍過自己孫子臀部，卻趁少女工作時襲臀，綜合證據後不採信其辯詞，判處駁回上訴，全案確定。

麵線糊老闆雇用12歲少女還朝她襲臀性騷。示意圖／ingimage
麵線糊老闆雇用12歲少女還朝她襲臀性騷。示意圖／ingimage

老闆 性騷擾

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