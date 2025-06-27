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新竹某百貨午夜場影城驚見「四腳獸」 保全嚇喊遇到鬼

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹某百貨公司近日深夜驚傳有「四腳獸」在廁所出沒，一名保全在臉書發文，電影院午夜場散場後，有一對男女未隨眾人離場，反而躲進廁所超過1小時，讓他驚呼「害我們夜班保全以為是自已碰到鬼」。警方表示將加強巡邏防制、呼籲民眾自律。

「半夜想尋求刺激別來百貨公司廁所好嗎，害我們夜班保全以為是自已碰到鬼」，自稱新竹某百貨公司的保全在臉書社團「新竹大小事」指出，電影院晚場散場是凌晨2點40分，散場後1男1女躲在電影院廁所裡面，直到3點30分才坐電梯下來，跑到B1服務台旁讓巡邏的同事帶出去。

該則貼文引來大量討論，紛紛回應說，「半夜遇到的大多是不舒鬼吧～別怕」、「細菌一大堆的地方，小心他們得蜂窩性組織炎」、「開房間都沒錢嗎」、「看來很怕鬼喔，夜路走多了，心不安」、「你確實就是碰到鬼呀，這種人還不是鬼嗎？」

也有網友歪樓說，「勸你不要多管閒事」、「跟我說在哪間百貨廁所，晚上換我去值班，我幫各位確認事實」，也有人留言「很多人追求刺激，不是在戶外就是在無人注意的場所」，也有網友敲碗要看「刺激又恐怖的影片」等。

針對「百貨公司淪為不當性行為場所」一事，警方表示將加強巡邏防制，以維護公共場所之秩序與風化，杜絕不當行為再次發生。警方也呼籲民眾自律，共同維護社會善良風俗與公共秩序。如有發現可疑情形，請立即撥打110，共同維護安全、潔淨的公共環境。

新竹某百貨公司近日深夜驚傳有「四腳獸」在廁所出沒，一名保全在臉書發文，電影院午夜場散場後，有一對男女未隨眾人離場，反而躲進廁所超過1小時，讓他驚呼：「害我們夜班保全以為是自已碰到鬼」。示意圖／報系資料照
新竹某百貨公司近日深夜驚傳有「四腳獸」在廁所出沒，一名保全在臉書發文，電影院午夜場散場後，有一對男女未隨眾人離場，反而躲進廁所超過1小時，讓他驚呼：「害我們夜班保全以為是自已碰到鬼」。示意圖／報系資料照

電影院 廁所

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