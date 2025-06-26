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住院醫師不倫教授級名醫 她辯我是被害人..情書卻洩底

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

南部某知名醫院前主任醫師被妻子抓包與同科住院醫師有染，兩人透過郵件傳遞愛意，該主任妻子氣炸，向住院醫師求償200萬元，但她挨告後反駁，稱她是被害人，是被主任權勢所逼，不過法官檢視兩人書信內容，發現住院醫師都再抒發自己對主任的情感，判她要賠償30萬元。

判決指出，這名主任學術地位崇高，屬「教授級」名醫，妻子也具博士學歷，夫妻倆自1998年結婚至今。但自2022年起，住院醫師丈夫首先發現妻子形跡可疑，進入妻子電子郵件後，發現妻子竟與同科主任有染，兩人透過電子郵件互訴情意。

住院醫師不僅稱呼主任「親愛的」，還稱「我不會遇到此生最美的洋裝（穿一次也沒關係），也不會在玻璃前做愛，可能也不會在地鐵入口前親吻」、「我們...正在談戀愛」。

主任則回「我們沒有天天做愛喔，我喜歡看妳的影片，做愛是健康的喔。性生活反應身體健康」、「Dear,婚外情，真的開始上床其實就這麼兩年，前面的時間，甚至直到現在.」、「我們的關係，其實很大一部分是建立在性的滿足，這可能是因為我們在熱戀」。

事後住院醫師丈夫將郵件內容下載後，交給主任醫師的妻子，主任妻收到兩人情書後氣炸，提告要求住院醫師賠償200萬元。

住院醫師挨告後反駁，稱主任妻子取得的郵件是違法證物，主任是她的論文指導老師，有上下的權勢關係，她在職期間長期達成主任的醫療成就跟學術地位，這件事她也向校方申訴職場騷擾及違反校園專業倫理，她才是被害人。

但法官認為，住院醫師與內科主任的郵件內容，許多是她自己對主任抒發自身情感所書寫，雖然住院醫師職場騷擾申訴成立，但該申訴僅針對被害人陳述，並未審酌她與主任的書信內容。

法官認定住院醫師與主任的對話，確實侵害主任妻子的配偶權，審酌她年收300萬元，判賠30萬元較為適當。

南部某內科主任和住院醫師爆發不倫戀，元配氣炸對住院醫師提告，獲賠30萬元。示意圖
南部某內科主任和住院醫師爆發不倫戀，元配氣炸對住院醫師提告，獲賠30萬元。示意圖

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