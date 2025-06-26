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妙齡女借10萬簽約用「肉償」 他硬上3次還錄影判10年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

蘇姓男子因性交易認識1名年輕女子，對方向他借了10萬多元，蘇就約定要女子以「肉償」方式還債，借據條件還寫下「開發小菊花」、「啪啪時照相錄影」，事後雙方因還完債與否爭執，蘇假冒律師恫嚇硬上她3次，法院依3個加重強制性交罪判蘇10年，可上訴。

檢警調查，蘇男2022年9月因性交易認識女子，前後借了她10萬4000元並約定雙方以性交方式還債，直到2023年6月兩人就是否清償完畢爭執，蘇恐嚇對方要將她性交抵債一事告知家人。

蘇又假冒律師向其恫稱「因未按時依約性交，須再多付30萬元違約金。」還說不依指示性交的話，要再對她提出民事、刑事告訴。

女子因心生畏懼，同年7月被迫3次和蘇男性交，蘇還拿手機錄影。女子忍無可忍，8月報警處理後，警方10月15日持搜索票赴蘇男在嘉義住處執行，當場扣得手機及性交畫面。

台中地院審理時，蘇男矢口否認加重強制性交，辯稱過程有經過女子同意，也沒恐嚇，還說是女子主動提議若欠債還不出錢，要以每次性交抵償基本款3000元。

法院勘驗雙方借據，發現其中附加條件包括「每2個月過夜1次」、「開發小菊花」、「啪啪時照相和錄影」，直到款項還清為止；女子證稱，她和蘇簽約性交還債，但至2023年6月她1次還了8萬元後，認為已經還清就拒絕性交。

法院發現，蘇男假冒女律師，前後一再向女子恫嚇還債、出面性交，假借律師名義又以另套說詞稱其將積欠更多欠款，不採信蘇辯詞。

法院審酌，蘇為滿足性慾，利用女子借款機會起義對她性侵、錄影，犯罪手段極為惡劣，釀對方遭嚴重驚嚇、身心受創，犯後無悔意、沒和解，依3個對被害人為照相、錄音、錄影犯強制性交罪，各判他9年、9年、8年6月。

蘇男硬上女子3次還錄影，法院依3個加重強制性交罪判蘇10年。示意圖／ingimage
蘇男硬上女子3次還錄影，法院依3個加重強制性交罪判蘇10年。示意圖／ingimage

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