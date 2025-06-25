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從同事到病患…偷拍近60女 警判12年

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

北市警大安分局警員郭昇翰涉在派出所女廁偷拍近六十名女子，昨遭判十二年徒刑。記者翁至成／翻攝
北市警大安分局警員郭昇翰涉在派出所女廁偷拍近六十名女子，昨遭判十二年徒刑。記者翁至成／翻攝

台北市警大安分局警員郭昇翰被控在派出所女廁安裝微型攝影機，檢方查出近六十名女子遭偷拍，台北地檢署依兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴郭。台北地院審理時，郭認罪，北院昨判郭十二年徒刑。

此外郭偷錄一名女同學如廁，截圖儲存於個人硬碟，北院也依個資法非法蒐集個人資料罪判他有期徒刑一年二月，兩案可上訴。

檢方調查指出，郭昇翰涉嫌加入色情網路論壇「創意私房」會員，與藝人黃子佼一樣疑下載未成年少女性隱私影像，台中地檢署另案查辦查知郭涉案，移送台北地檢署偵處，郭是否涉及其他性犯罪，檢方還在追查。

郭昇翰偷拍對象包括女警、赴派出所洽公女子、借廁所的女路人，他處理轄區女精神病患救護勤務，發現對方下半身未著衣褲，也竊錄女病患隱私，相關犯案對象還有少女、女學生，現役女警及多名受害人都提告。

判決指出，郭昇翰二○二二年五月十五日透過網路購買微型錄影裝置，分別安裝在曾服務的兩個不同派出所的身障廁所內，郭將鏡頭朝向廁所的馬桶正面，隨機拍下使用者如廁的畫面後，再截圖存檔私藏。

郭昇翰除了在派出所偷拍，也在超商廁所偷裝針孔，隨機竊錄使用廁所的人正面容貌且裸露下體的猥褻影片。此外，郭也利用與女警共同洽辦公務時，利用貼身靠近她們的機會，從女警的衣領、衣擺、襯衫縫隙處竊錄她們的胸部。

檢方搜索、蒐證，查扣郭昇翰的行動硬碟，過濾發現被害女子近六十人，偵辦後，依公務員假借職務上之機會妨害秘密、個人資料保護法、兒少性剝削防制條例等罪嫌起訴郭，並建請法院加重其刑。

警察 偷拍

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