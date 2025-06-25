快訊

美烏見面了！川普與澤倫斯基會談50分鐘內容曝光 烏方稱「很滿意」

聽新聞
0:00 / 0:00

A片傳LINE群 女優怒告 男遭判刑

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

何姓男子取得成人影片網路平台網名「阿璃」發布的付費色情影片，將四部影片私自傳送到五百人的群組供人觀覽，片中台籍AV女優憤而提告。新竹地院認為何未經同意就逕自重製，依非法利用個人資料罪判刑四月，得易科罰金。

何男前年五月三日未經AV女優小美（化名）同意，將四部影片分成八個片段，傳送至他參加的「大雕」LINE群組，成員多達五百人，供該群組成員觀看，新竹地檢署認為何侵害小美性影像隱私權、個人資料及著作財產權。

何男一度否認重製，辯稱只是轉傳。法官認為，著作權法規定「重製」是指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄，或其他方法直接、間接、永久或暫時重複製作；在劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時加以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。

竹院認為何以LINE接收小美性影像後、再傳送至LINE群組，可讓何自己及他人通訊設備上，存有永久或暫時重複製作的相同電磁紀錄，已構成重製行為。

法官認定何男非法利用個人資料，侵害小美著作財產權及性隱私權，但參酌何男犯後坦承犯行、有調解意願但破局等情況，依個人資料保護法非法利用個人資料罪判刑四個月，得易科罰金。

新竹 個資 LINE

延伸閱讀

議員指滲透群組抓飆車族 新北警局長澄清：非臥底純網巡

誤信「美女操盤手」LINE甜言蜜語 金門男險遭詐3萬

散布付費A片到LINE群組 遭AV女優怒提告 法院判刑4月

每日2千元出租郵局帳戶 男學生賺外快…租金沒拿到還被判拘役易科罰金

相關新聞

A片傳LINE群 女優怒告 男遭判刑

何姓男子取得成人影片網路平台網名「阿璃」發布的付費色情影片，將四部影片私自傳送到五百人的群組供人觀覽，片中台籍AV女優憤...

從同事到病患…偷拍近60女 警判12年

台北市警大安分局警員郭昇翰被控在派出所女廁安裝微型攝影機，檢方查出近六十名女子遭偷拍，台北地檢署依兒少性剝削防制條例等罪...

散布付費A片到LINE群組 遭AV女優怒提告 法院判刑4月

新竹何姓男子從成人影片網路平台FANSONE取得付費色情影片，將四部影片私自傳送到500人的群組供人觀覽，片中AV女優憤...

丈夫剛過世不到2個月！寡婦遭公公猥褻 1歲男孫睡旁邊仍遭脫褲強吻

台灣發生老爺猥褻寡母媳婦的離譜案件。高雄1名人妻喪夫慘成寡母，需要照顧1歲兒子，母子仍然和老爺同住。豈料丈夫過世不足2個月，老爺竟不理會男孫睡在媳婦身邊，強脫媳婦褲子撫摸和強吻，受害人不斷掙扎反抗，甚至取出手機拍攝才能脫身，事後報警告。法官審理後裁定被告「強制猥褻」罪名成立，判處1年有期徒刑。

扯！桃園某私校主任疑偷拍女高中生照片傳群組炫耀 自嘲狼師抱過學生

桃園市某私立高中主任被爆自創LINE群組，與超過百名成員分享多張自己偷拍的女學生照片，還炫耀自己曾假借畢業名義來抱女學生，事後該主任疑似發現東窗事發，還趕緊創新群駔，通知成員轉移陣地。

鄰居叔叔借廁所性侵...女童哭訴被叫「不要講」 直到她做此事才曝光

盛姓早餐店老闆4年前以借廁所為由，進入11歲鄰居女童的住處，在房間內性侵對方得逞，事後女童找姑姑哭訴，但姑姑卻叫他「不要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。