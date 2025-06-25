A片傳LINE群 女優怒告 男遭判刑

何姓男子取得成人影片網路平台網名「阿璃」發布的付費色情影片，將四部影片私自傳送到五百人的群組供人觀覽，片中台籍AV女優憤而提告。新竹地院認為何未經同意就逕自重製，依非法利用個人資料罪判刑四月，得易科罰金。

何男前年五月三日未經AV女優小美（化名）同意，將四部影片分成八個片段，傳送至他參加的「大雕」LINE群組，成員多達五百人，供該群組成員觀看，新竹地檢署認為何侵害小美性影像隱私權、個人資料及著作財產權。

何男一度否認重製，辯稱只是轉傳。法官認為，著作權法規定「重製」是指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄，或其他方法直接、間接、永久或暫時重複製作；在劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時加以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。

竹院認為何以LINE接收小美性影像後、再傳送至LINE群組，可讓何自己及他人通訊設備上，存有永久或暫時重複製作的相同電磁紀錄，已構成重製行為。

法官認定何男非法利用個人資料，侵害小美著作財產權及性隱私權，但參酌何男犯後坦承犯行、有調解意願但破局等情況，依個人資料保護法非法利用個人資料罪判刑四個月，得易科罰金。