丈夫剛過世不到2個月！寡婦遭公公猥褻 1歲男孫睡旁邊仍遭脫褲強吻

示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage 台灣發生老爺猥褻寡母媳婦的離譜案件。高雄1名人妻喪夫慘成寡母，需要照顧1歲兒子，母子仍然和老爺同住。豈料丈夫過世不足2個月，老爺竟不理會男孫睡在媳婦身邊，強脫媳婦褲子撫摸和強吻，受害人不斷掙扎反抗，甚至取出手機拍攝才能脫身，事後報警告。法官審理後裁定被告「強制猥褻」罪名成立，判處1年有期徒刑。

老爺強脫媳婦褲子猥褻

台媒於今年6月報道，案件在橋頭地院進行審理，受害人原本和丈夫、1歲兒子及老爺同住，惟丈夫因故過身，受害人要打3份工養活兒子。豈料丈夫離世不到2個月，老爺於2023年8月12日凌晨約2時，趁媳婦和男孫在住所客廳雙人床上睡覺之際，伸手撫摸媳婦大腿，受害人驚醒屈膝轉身，老爺仍然強脫其褲子繼續強吻，繼而伸手撫摸下體猥褻得逞。受害人取出手機拍攝和奮力抵拒，老爺才肯停手。受害人事發後2個月前往警局報案。

被告辯稱是媳婦主動親熱

老爺在庭上承認撫摸媳婦大腿和輕吻臉頰，但他辯稱是媳婦主動親熱，辯方律師亦稱，從原告提供的影片，原告沒有極力拒絕被告的舉動，原告案發後2個月才報案，其間仍和老爺同住，不符合常情。

受害人顧慮小孩睡旁邊

受害人則表示，她當時服食感冒藥後和兒子入睡，突然感到遭人摸大腿，驚醒發現竟是老爺所為，她當時立即質問，但對方沒有回應，她於是嘗試打開手機拍片，但老爺仍然繼續強脫其褲子撫摸，由於小孩睡在旁邊，她則以扭動身體方式抵抗，沒有大聲喝斥老爺。

丈夫過世後 經濟負擔變重

加上受害人當時收入只有2萬多新台幣，丈夫過世後，經濟負擔變重，無法獨力扶養幼兒，不但必須同時做3份工作，而且需要老爺住所，所以她才無法立即搬走。

影片拍到被告稱︰老爸愛…

法官翻閱影片，雖然只是零星畫面，但仍然可見受害人褲子已被褪到大腿位置，並遭被告撫摸下體，被告還發出「老爸愛…」等意思不明的聲音，加上受害人證供由始至終保持一致，甚至遮眼拭淚哽咽說「我實在不是很想講」，與一般遭到性侵的受害人反應相似。而且受害人案發當晚曾即時向友人求救，又立即帶同小孩到友人的住所投宿，表現慌亂，其反應可作為補強證據。

被告遭判囚1年

法官指出，受害人因丈夫過世而失去經濟支柱，案發後沒有能力立即搬家，加上2人是老爺和媳婦的關係，如果她想追究時，一定會有倫理上的顧慮，沒有立即報警都是人之常情，被告一直否認犯罪，沒有和受害人達成和解，考慮到被告在空軍官校畢業，目前退休，經濟來源依靠大約每月3.9萬新台幣，裁定被告「強制猥褻」罪名成立，判處1年有期徒刑，案件仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》