桃園市某私立高中主任被爆自創LINE群組，與超過百名成員分享多張自己偷拍的女學生照片，還炫耀自己曾假借畢業名義來抱女學生，事後該主任疑似發現東窗事發，還趕緊創新群駔，通知成員轉移陣地。對此，民進黨籍桃園市議員黃瓊慧表示，該名主任的行為相當不妥，已通報教育局、警察局處理。

桃園市某私立高中主任被爆自創LINE群組，與超過百名成員分享多張自己偷拍的女學生照片。圖：翻攝自threads

主任傳了多張女學生露臉、露大腿的近照供大家「欣賞」。圖：翻攝自threads

從群組曝光的對話可以看到，該名主任問大家「要看高中妹子嗎」、「我拍了」，隨後有人附和「想看青春洋溢」，還有人以捲入購買未成年私密影像案的藝人黃子佼來揶揄主任。後續主任傳了多張女學生露臉、露大腿的近照供大家「欣賞」，他還炫耀自己抱過女學生，自嘲「狼師假藉畢業名義 要女學生抱他」。後來主任疑似知道群組對話被外流，將群組關閉，還公告通知大家轉移到新群組。

主任炫耀自己抱過女學生。圖：翻攝自threads

主任自嘲「狼師假藉畢業名義 要女學生抱他」。圖：翻攝自threads

黃瓊慧得知此事後直呼，這件事非同小可，老師居然還做這種事情，非常不妥，她已第一時間通報警察局及教育局，確認該名主任任職於桃園市某私立高中。教育局預計26日召開校事會議，性平會的時間另議，而警察局婦幼隊也已展開調查。

主任疑似發現東窗事發，還趕緊創新群駔，通知成員轉移陣地。圖：翻攝自threads 偷拍示意圖。圖／聯合報系資料照

本文章來自《桃園電子報》。原文：扯！桃園某私校主任疑偷拍女高中生照片傳群組炫耀 自嘲狼師抱過學生