鄰居叔叔借廁所性侵...女童哭訴被叫「不要講」 直到她做此事才曝光

盛姓早餐店老闆4年前以借廁所為由，進入11歲鄰居女童的住處，在房間內性侵對方得逞，事後女童找姑姑哭訴，但姑姑卻叫他「不要講」，直到女童就讀國中時故意脫男同學褲子，被導師詢問才說出案情，最高法院依對未滿14歲女子強制性交罪判盛7年2月徒刑定讞。

盛2021年10月17日中午，以借廁所為由進入就讀國小五年級女童的住處，並尾隨女童進入2樓房間後，將房門上鎖，利用身材優勢把女童壓制在床上，不顧對方說「老師說不能脫別人褲子」及身體閃避、掙扎，仍脫掉女童褲子性侵。

盛否認犯行，但女童作證指出「叔叔把我壓在床上脫我的內褲、褲子」、「我有掙扎，我有阻止過，他沒有停」等語，並說她哭著跟姑姑說叔叔跑到家裡來脫褲子的事，姑姑有問有沒有流血，之後姑姑就叫她到學校不要跟別人講，也不要跟老師講。

女童姑姑作證也說，當時她在打麻將，女童哭著跟她說「哥哥摸我的奶」等語，法院認為，本案曝光的原因，是女童在學校故意脫男同學褲子，經導師詢問糾正時，才透露因國小期間被表弟性騷擾及其他性平事件，使她對異性有忿忿不平情緒，經導師與女童姑姑確認後，通報相關單位調查。

法院指出，姑姑作證也說她知道自己處理不當，當時隱瞞這件事情，是擔心女童爸爸，也就是她的哥哥會生氣，加上部落很小，擔心事情傳出去會對女童二度傷害。

法院根據卷證資料、相關證人說法，認定盛確實有性侵女童，認為盛身為女童鄰居，僅因己身慾望熾盛，全然未顧及女童年紀尚幼，自己的行為可能對女童身心發展產生巨大負面影響，甚至可能使女童對周遭之人的信任關係嚴重崩壞。