不顧網勸「想想黃子佼」 桃園某校主任群組誇張炫照抱過女學生

桃園某校主任在LINE群組廣發女學生照片，稱自己抱過，還半開玩笑說「狼師假借畢業名義要女學生抱她」等語，聊天內容今天曝光，引發廣大網友反彈，市議員黃瓊慧也認為事情非同小可，要求警察局和教育局查明；該校回應今早獲知後，已通報相關單位並啟動調查。

據查，該名主任在100多人的聊天群組問「要看高中妹子嗎」、「我拍了」等語，有人提醒他「想想黃子佼」，但他還是一連PO了8張照片女學生的校園生活照；他還曾說「我這邊很多小鮮肉可以出借」，有人詢問「我可以充當一下嗎」，他回道「我抱過女學生」、「沒事的」等語，甚至還為自己行為下標題，稱「狼師誘拐未成年學生壁咚」。

聊天訊息今在網路曝光，網友撻伐該主任講話內容噁心，無聊當有趣。雖然照片沒有露點，但有網友說「別再把女生當成炫耀的工具」，另有網友提到女學生校園生活並非公開場合，拍照上傳網路有觸法疑慮。

民進黨桃園市議員黃瓊慧直指該主任的文字非常不妥，根本是意淫女學生，而且還PO出女學生的照片供大家欣賞，令人憤怒，警方與教育局不應該姑息。

該校表示，學校是今天上午接獲消息，第一時間已作校安通報和性平通報，也有通報113婦幼專線，下午將進一步調查有無學生受害，周四將開校事會議做第一波議處。