惡男「教游泳」摸私處猥褻2少女 士檢偵結2罪嫌起訴
鄭姓男子去年在新北淡水某游泳池內，藉故教游泳觸碰2名少女下體等私處，現場救生員接獲民眾反映鄭男「教學方式怪異」，出面制止鄭男，2名少女母親獲悉後氣憤提告，士檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。
起訴指出，鄭男2024年10月17日下午6時許在新北淡水某游泳池內，搭訕一名未滿14歲的少女及另名未滿16歲的少女，並藉「教游泳」機會，違背意願觸碰少女大腿內側、臀部、下體等部位；現場李姓救生員獲悉民眾反映鄭男「教學方式怪異」，即出面制止鄭男，2名少女母親獲悉後分別提告。
鄭男到案坦承案發時曾教2名少女游泳，另有多名民眾證稱鄭男「教學」時曾觸碰少女臀部、下體等處，檢方另勘查游泳池監視器畫面，認定鄭男涉嫌強制猥褻罪、加重強制猥褻罪，犯意各別、行為互異，建請法院分論併罰，偵結依法起訴。
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