惡男「教游泳」摸私處猥褻2少女 士檢偵結2罪嫌起訴

鄭姓男子去年在新北淡水某游泳池內，藉故教游泳觸碰2名少女下體等私處，現場救生員接獲民眾反映鄭男「教學方式怪異」，出面制止鄭男，2名少女母親獲悉後氣憤提告，士檢偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

起訴指出，鄭男2024年10月17日下午6時許在新北淡水某游泳池內，搭訕一名未滿14歲的少女及另名未滿16歲的少女，並藉「教游泳」機會，違背意願觸碰少女大腿內側、臀部、下體等部位；現場李姓救生員獲悉民眾反映鄭男「教學方式怪異」，即出面制止鄭男，2名少女母親獲悉後分別提告。