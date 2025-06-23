土城違建色情養生館抓不怕 警祭第三方警政展鐵腕
新北市土城區中央路某間本身是違建的養生館，歷來多次為警查獲經營色情，卻毫無收斂之意，敗壞社會風俗也造成治安隱憂，土城警分局利用第三方警政，攜手市府公安小組跨域整合相關單位，全力打擊消滅此一治安污染源，日前聯手工務局、拆除大隊進場強制拆除該養生館，展現政府鐵腕清除犯罪場所的決心。
警方表示，在該養生會館曾被查獲多次經營色情，因此警方透過第三方警政報請新北市政府公安稽查小組實施稽查，發現該會館屬違章建築，遭公安稽查小組列為「應立即改善場所」。豈料業者非但不懼警方取締，更將公安稽查小組張貼「應立即改善場所」公告以紙張覆蓋，公然挑戰公權力。
日前新北市府基於該養生館為違章建築，且有治安污染疑慮，市府公安稽查小組決議予以強力拆除。最後經拆除大隊完成認定，土城警分局聯合新北市警察局、工務局及拆除大隊於6月2日進場強制拆除，6月20日拆除完成，展現市府改善民眾生活環境與公共安全的決心。
土城警分局表示，市府公安小組跨域整合相關單位，發揮行政一體的團隊力量，嚴格管制治安問題的源頭，全力打擊消滅「治安污染源」，對於犯罪場所等影響治安問題，絕對強勢執法，貫徹市府的公權力，從根本解決治安問題。
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