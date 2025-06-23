新莊四維公園公廁偷拍案 男子遭檢方聲請簡易判決

新北市一名張姓男子今年間於新莊四維公園公廁內，持手機偷拍女子如廁私密畫面，新北地檢署近日偵查終結，張男涉無故攝錄他人性影像罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。

檢方聲請簡易判決處刑書指出，張男於今年2月10日傍晚5時10分許，在新莊區四維公園公廁內，趁一名女子如廁之際，持手機從隔間下方縫隙伸入，拍攝女子如廁之非公開身體隱私部位性影像，女子發現後報警。

檢方指出，張男在偵查中坦承不諱，且在場證人與女子所述的情節相符，並根據現場及扣案物扣得4張照片。足認張男自白與事實相符。

新北檢近日偵查終結，認張男涉犯刑法無故攝錄他人性影像罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。根據刑法，未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像者，處3年以下有期徒刑。