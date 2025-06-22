一中商圈驚傳「攝狼」！吊嘎男趁店員蹲下偷拍領口 店家傻眼：手法超快

台中市一中商圈有店家在網路平台發文，昨天有一名穿著黑色背心的男子，趁女店員蹲下替客人拿取商品時，疑拿出手機拍攝女店員的胸前風光，店家發文提醒女性注意，第二警分局表示，此案已依規定受理，正在釐清涉案人身分，釐清有無觸犯性騷法。

經查，一中商圈愛廣場內一家飾品店，昨天下午4時許發生一起偷拍案件，該店女店員為客人服務蹲下尋找商品時，遭一名穿著黑色背心的男子，以手機偷拍胸部，該名店員事後對男子行為感到冒犯，前往育才所提出性騷擾申訴，警員依規定程序受理後，目前持續調閱相關監視器影像，以釐清行為人身分。

店家提到，該名男子直接拿手機錄影，「手法超級快」，一看就覺得是慣犯，拍完即離開，十分心疼店內員工，也提醒逛街顧客，要留意該名男子，「好好保護自己」，也批評男子人模人樣，為何要做該噁心的行為。

第二警分局長鍾承志呼籲，民眾應提升自我隱私保護意識，建立對偷拍零容忍的觀念，共同營造友善、安全的環境，隨時注意周遭環境，留意是否有不明人士尾隨或出現可疑行為，並鼓勵大家勇於檢舉偷拍行為，如遇可疑情況，應立即向他人求助，保全證據並儘速報案。