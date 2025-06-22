快訊

濃縮鈾呢？美軍打擊伊朗核設施但濃縮鈾下落不明引爆疑慮

Switch 2控制器玩到一半不震動了！內行人曝「神祕震動消失」原因

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多！戰機全數平安撤退

聽新聞
0:00 / 0:00

繼女暫住卻遭性侵 恐怖繼父竟稱：沒做愛不叫性侵

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹一名女子小欣（化名）去年7月從國外返台奔喪並暫住在繼父陳男家中，不料，陳見小欣熟睡．竟伸出狼爪對其強抱、襲胸、撩陰，還拉著小欣的手要其幫忙打手槍，離譜的是，陳事後還向小欣稱「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」、「你又沒搖頭，就認同，我才會去碰」；新竹地院審理終結，陳因坦承犯行，換得緩刑。

判決書指出，去年7月初小欣回台奔喪，暫住陳與母親的住處，隔天凌晨，陳見小欣熟睡，研判不能抗拒，竟強抱對方，並伸手撫摸對方胸部及私密處，隨後將小欣內褲褪去，用手指插入對方生殖器，另外，陳還拉小欣的手撫摸自己的生殖器，藉此滿足自身性慾。因事發正值深夜，小欣因人生地不熟，只能隱忍至天亮，傳訊向母親友人求救並報警。

法官審理，小欣證稱陳男對她性侵，對陳竟稱拉小欣手摸自己生殖器的舉動，是扯平指侵行為，事後更稱「我沒跟你做愛過，所以不叫作性侵」、「你又沒搖頭，就認同，我才會去碰」，陳男明顯不當理解兩性間性關係及觀念，不過，陳坦承犯行，賠償小欣後雙方和解。

法官認，陳男身為長輩，竟為滿足個人私慾，率然對前來奔喪的繼女乘機為性交，妨害小欣性自主決定自由，行為非常不應該，所幸並無其他強制或激烈行為，考量被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，審酌依乘機性交罪判刑1年8月，緩刑4年，期間保護管束。

陳見小欣熟睡竟伸出狼爪對其強抱、襲胸，還要小欣幫忙打手槍。示意圖／ingimage
陳見小欣熟睡竟伸出狼爪對其強抱、襲胸，還要小欣幫忙打手槍。示意圖／ingimage

生殖器 新竹 性侵

延伸閱讀

教練駁性侵未遂發4聲明！ 直指陳天仁「自願且主動引導」

「我有病可不可以做愛」尾隨女子性侵未遂 淡水惡狼2罪判4年

「遊艇大亨」撿屍性侵兼拍裸照 她精神痛苦獲賠135萬確定

獨／電子外包商網約少女 電擊器上銬逼拍裸照性侵判9年

相關新聞

高雄男漢神巨蛋偷拍裙底！美食街狂奔遭擊落 警活逮大喊「對不起」

游姓男子今晚6時許在高雄漢神巨蛋百貨美食街，將袋子挖小洞，以手機鏡頭對準穿短裙女子，涉偷拍裙底風光；周六晚間，逛街人多，...

昔被稱「暖警」…員警花2千性交易國中生 辭職仍遭降2級、罰10萬

警政署保一總隊葉姓警員透過交友軟體結識14歲的國中生，以2千元慫恿對方性交易，他開車到國中校門口，載學生到自己基隆住處性...

繼女暫住卻遭性侵 恐怖繼父竟稱：沒做愛不叫性侵

新竹一名女子小欣（化名）去年7月從國外返台奔喪並暫住在繼父陳男家中，不料，陳見小欣熟睡．竟伸出狼爪對其強抱、襲胸、撩陰，...

廁所持鏡偷窺！女組員嚇壞尖叫 陸軍飛訓部男學員二審判刑5月

陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部李姓學員去年1月間洽公時，見女組員在2樓廁所內如廁，持鏡子伸至廁間隔板下方窺視被逮，扣得...

圖書館內欲強脫女學生襪子拍照？男稱「一時興起」遭函送處置

彰化縣鹿港鎮立圖書館昨天有兩名國小女學生在自習室讀書時，傳出遭陌生男子強脫襪子拍照事件，引起地方關注。這名男子今天主動到...

涉嫌環抱、摸胸…金門前國小田徑教練遭判刑2年 檢方擬上訴

王姓男子任金門縣某國小田徑隊教練時，涉嫌環抱已畢業學生、摸胸部等，一審判2年徒刑、緩刑5年，檢方將對刑度上訴；另經性平會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。