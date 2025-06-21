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高雄男漢神巨蛋偷拍裙底！美食街狂奔遭擊落 警活逮大喊「對不起」
游姓男子今晚6時許在高雄漢神巨蛋百貨美食街，將袋子挖小洞，以手機鏡頭對準穿短裙女子，涉偷拍裙底風光；周六晚間，逛街人多，有民眾撞見游男偷拍行為報警，警方趕抵查問，游拔腿狂奔，被2名年輕人仗義撞倒，後警方壓制活逮。
左營警分局指出，今晚6時許接獲民眾報案指稱，漢神巨蛋百貨美食街有一名白衣男子偷拍身穿短裙或裙子的女子裙底風光，轄區新莊派出所員警趕抵處理。
警方獲報到場，民眾告知是前方一名年輕穿白衣男子偷拍，警方趨前拍白衣男肩膀查問時，白衣男拔腿在美食街狂奔，警方在後尾追喊「站住」，吸引不少況街人潮的注目，兩名年輕人故意將白衣男撞倒後，警方才順利壓制活逮色狼。
白衣男被警方逮捕上銬時，大喊「對不起！」不少逛街民眾駐足側目，有人拿起相機拍警察抓人畫面。
警方將白衣男帶回調查，查出是34歲的游姓男子，查扣挖洞的背袋及手機；警方檢視手機，發現約有15名被害女子遭偷拍裙底風光，將清查是否都是在百貨公司偷拍所為；警詢後，依妨害秘密罪嫌將游男移送橋頭地檢署偵辦。
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